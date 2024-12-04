¿Cazzu está sufriendo tras polémica con Nodal?: su mejor amiga rompe el silencio

Video ¡Hija de Nodal y Cazzu ya caminaría!: foto revelaría sus primeros pasos a 6 meses de la separación

Mucho se ha especulado sobre cómo se encuentra Cazzu tras su abrupta separación y la última polémica con Christian Nodal, quien le habría cobrado millonaria cantidad por hablar de su separación y desmentir a Ángela Aguilar.

Aunque Julieta Cazzuchelli ha dado pistas de su regreso a los escenarios tras una breve pausa en su carrera por la maternidad, su mejor amiga rompió el silencio y aclaró dudas sobre si es verdad que está sufriendo.

“No, ella está perfecta, haciendo música, siendo madre. Como toda mujer, hermosa y fuerte. Ella está muy bien, como siempre. Una madraza, trabajando, cantando, cuidando a su bebé”, declaró La Joaqui este 4 de diciembre a ‘Sale el Sol’.

La cantante argentina resaltó la importancia de hablar del regreso musical de su amiga y no de otra cosa, asegurando que ella solo ha estado “acompañándola”.

“Yo creo que es tan simple como que somos amigas y la vida es la vida misma. Y yo solo la estoy acompañando en su vuelta musical, que eso es lo que importa, que vuelva la música con música hermosa, así que vamos a hablar de eso, que es lo que realmente importa”, agregó.

La Joaqui es la mejor amiga de Cazzu. Imagen La Joaqui / Instagram



A pesar de los cuestionamientos sobre Christian Nodal y su ahora esposa, Ángela Aguilar, Joaquinha Lerena De La Riva, mejor conocida como ‘La Joaqui’, fue tajante al expresar que no hablaría “mal de nadie” y que solamente hablaría de “la increíble mamá” que es Cazzu.

“Con todo el respeto del mundo, soy una persona que no habla mal de nadie, no me meto en los temas de nadie. Lo único que te puedo decir es que yo tengo una mejor amiga, que es una increíble mamá, que está por sacar música hermosa, así que esperen sus proyectos a seguir. Si quieren apoyarla, escuchen su música”, continuó.

Por último, La Joaqui habló del gran cariño que siente por Cazzu, a quien describió como su “alma gemela”. Asimismo, hizo énfasis en que su “mejor amiga” está mejor que nunca tras sus polémicas con Nodal y Ángela Aguilar.

“Sí, ni hablar. Es sin duda mi alma gemela. De todas las maneras habidas y por haber de un alma gemela, por algo es mi alma gemela, la quiero, la amo mucho. Y así como es conmigo, es con todas las mujeres, porque es una mujer empática, que milita por nosotras siempre, que hace música para nosotras, así que todas cosas lindas. No hay tal crisis, es todo hermoso”, concluyó.