¿Ángela Aguilar reacciona a mensaje que le envió Nodal?: ahora ella publica inesperada foto

Video Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Ángela Aguilar publicó inesperada foto luego de que Christian Nodal reaccionara a las imágenes que ella compartió en Instagram, donde como pocas veces expuso públicamente su matrimonio con el oriundo de Caborca, Sonora.

La tarde del 23 de septiembre, la cantante compartió una fotografía de su marido a la orilla de un yate. De acuerdo con la imagen, él estaría disfrutando del atardecer mientras que ella habría aprovechado la ocasión para capturar el momento.

Aunque Ángela Aguilar no hizo comentarios al respecto ni reveló detalles sobre el lugar en el que se encontrarían, su publicación salta a la vista ya que tanto ella como Nodal han sido cuidadosos de no exponer demasiado su relación en redes.

Esta es la foto que Ángela Aguilar compartió en sus redes. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

El inesperado mensaje de Nodal a su esposa

La publicación de la intérprete, de 21 años, aparece tan solo horas después de que Christian Nodal le dedicara, como pocas veces, amorosas palabras en redes.

“Ay diooooooos! Qué muñequita tan más bella”, expresó él papá de Inti junto a varios emojis con ojos de corazón.

Las palabras de amor que Nodal le dedicó a Ángela Aguilar. Imagen Ángela Aguilar / Instagram