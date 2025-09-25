¿Ángela Aguilar reacciona a mensaje que le envió Nodal?: ahora ella publica inesperada foto
La cantante compartió en sus redes una fotografía con la que demostraría su amor por Nodal. Ángela Aguilar, al igual que oriundo de Caborca, Sonora, había evitado hacer publicaciones públicas sobre su relación.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar publicó inesperada foto luego de que Christian Nodal reaccionara a las imágenes que ella compartió en Instagram, donde como pocas veces expuso públicamente su matrimonio con el oriundo de Caborca, Sonora.
La tarde del 23 de septiembre, la cantante compartió una fotografía de su marido a la orilla de un yate. De acuerdo con la imagen, él estaría disfrutando del atardecer mientras que ella habría aprovechado la ocasión para capturar el momento.
Aunque Ángela Aguilar no hizo comentarios al respecto ni reveló detalles sobre el lugar en el que se encontrarían, su publicación salta a la vista ya que tanto ella como Nodal han sido cuidadosos de no exponer demasiado su relación en redes.
El inesperado mensaje de Nodal a su esposa
La publicación de la intérprete, de 21 años, aparece tan solo horas después de que Christian Nodal le dedicara, como pocas veces, amorosas palabras en redes.
“Ay diooooooos! Qué muñequita tan más bella”, expresó él papá de Inti junto a varios emojis con ojos de corazón.
Desde el inicio de su relación, Christian Nodal se había mantenido con un perfil bajo en las redes sociales de su esposa y hasta en las suyas. Según contó en marzo de 2025, la razón sería sus malas experiencias amorosas del pasado.