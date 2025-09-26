Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

Video Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Cazzu tendría fotos de Christian Nodal en su casa pese a polémica con él por no poder viajar con Inti fuera de Argentina.

La periodista Mandy Fridmann reportó en ‘¡Tal Cual Sin Filtro!’ que ‘La Jefa’ habría tenido un detalle muy especial con su hija al ‘tapizar’ con fotos de su papá su cuarto con el aparente objetivo de que lo tenga presente.

“Cazzu le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá. La última foto que se tomó con Christian, la tiene. Tiene foto de cuando recién nació en su casa. O sea, en el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Inti con su papá y ella le pone música de su papá”, reveló el 19 de septiembre.

“Lo que está interesada Cazzu, yo creo, es que (Inti) crezca con una inteligencia emocional importante y con los menos traumas posibles. Según lo que me dijeron, porque yo no lo vi, hay una foto, incluso, de los tres juntos”, agregó.

Pretendería quitarle a Nodal la patria potestad de su hija

Por otro lado, la periodista del sitio ‘Las Top News’ compartió que Cazzu ya “estaría pensando en actuar judicialmente” contra Nodal, quien hasta la fecha no habría querido firmar el permiso para que Inti pudiera acompañar a la argentina en su gira por México.

“Estamos corriendo contra el tiempo. El 14 de octubre comienza la gira ‘Latinaje En Vivo’ en México. Al día de hoy (…), Cazzu no tiene firmado el permiso para poder sacar a su hija (…) de su país a su gira, por lo cual, ella, que en algún momento había decidido “no voy a librar esta batalla porque el sistema judicial es machista, injusto”, estaría ya pensando en actuar judicialmente”, dijo.

Además, mencionó que, presuntamente, Cazzu “estaría pensando” en acusar al esposo de Ángela Aguilar de ser un papá ausente.

“No solamente va a exigir que firme el documento sino que estaría pensando en demostrar que su padre no es presente, que es inconstante y que hasta sus pagos serían irregulares, por lo cual pediría la patria potestad absoluta de su hija”, subrayó.

Por último, Fridmann mencionó que supuestamente Nodal no estaría aportando la cantidad de 7 mil dólares mensuales para Inti. Incluso, dejó entrever que habría días en que sería una cantidad menor.