Christian Nodal

Cazzu tendría fotos de Nodal en su casa pese a polémica con él: revelan la presunta razón

La cantante tendría poderosos motivos para conservar algunas fotografías de Christian Nodal a pesar de la batalla legal que tendrían porque él no estaría permitiendo que su hija Inti saliera de Argentina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Cazzu tendría fotos de Christian Nodal en su casa pese a polémica con él por no poder viajar con Inti fuera de Argentina.

La periodista Mandy Fridmann reportó en ‘¡Tal Cual Sin Filtro!’ que ‘La Jefa’ habría tenido un detalle muy especial con su hija al ‘tapizar’ con fotos de su papá su cuarto con el aparente objetivo de que lo tenga presente.

PUBLICIDAD

“Cazzu le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá. La última foto que se tomó con Christian, la tiene. Tiene foto de cuando recién nació en su casa. O sea, en el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Inti con su papá y ella le pone música de su papá”, reveló el 19 de septiembre.

Más sobre Christian Nodal

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos
Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar: él lanza inesperado mensaje en medio de la polémica con su padre
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar: él lanza inesperado mensaje en medio de la polémica con su padre

Univision Famosos
Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente
1:00

Cazzu pretendería quitarle a Nodal patria potestad de Inti: lo acusaría de presunto padre ausente

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?
2 mins

Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Univision Famosos
Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
2 mins

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos

“Lo que está interesada Cazzu, yo creo, es que (Inti) crezca con una inteligencia emocional importante y con los menos traumas posibles. Según lo que me dijeron, porque yo no lo vi, hay una foto, incluso, de los tres juntos”, agregó.

Pretendería quitarle a Nodal la patria potestad de su hija

Por otro lado, la periodista del sitio ‘Las Top News’ compartió que Cazzu ya “estaría pensando en actuar judicialmente” contra Nodal, quien hasta la fecha no habría querido firmar el permiso para que Inti pudiera acompañar a la argentina en su gira por México.

“Estamos corriendo contra el tiempo. El 14 de octubre comienza la gira ‘Latinaje En Vivo’ en México. Al día de hoy (…), Cazzu no tiene firmado el permiso para poder sacar a su hija (…) de su país a su gira, por lo cual, ella, que en algún momento había decidido “no voy a librar esta batalla porque el sistema judicial es machista, injusto”, estaría ya pensando en actuar judicialmente”, dijo.

Además, mencionó que, presuntamente, Cazzu “estaría pensando” en acusar al esposo de Ángela Aguilar de ser un papá ausente.

“No solamente va a exigir que firme el documento sino que estaría pensando en demostrar que su padre no es presente, que es inconstante y que hasta sus pagos serían irregulares, por lo cual pediría la patria potestad absoluta de su hija”, subrayó.

PUBLICIDAD

Por último, Fridmann mencionó que supuestamente Nodal no estaría aportando la cantidad de 7 mil dólares mensuales para Inti. Incluso, dejó entrever que habría días en que sería una cantidad menor.

“No hay un monto fijo, puede ser más o menos… Yo, hasta donde sé, lo que le mandaría a Inti sería lo que ese día amaneció y decidió mandarle”, sentenció.

Relacionados:
Christian NodalCazzuInti González CazzuchelliFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD