Cazzu

Cazzu prepara su regreso a los escenarios y tendría a la más tierna supervisora

La hija de Christian Nodal acompaña a Cazzu a todos lados y aparentemente ha estado junto a ella ahora que prepara su regreso a los escenarios musicales.

Por:
Ashbya Meré.
Cazzu está retomando su carrera musical después de más de un año alejada tras convertirse en madre, su ruptura con Nodal y la polémica con Ángela Aguilar. La trapera se presentará en un importante evento y su inseparable hija Inti al parecer la acompaña a los ensayos.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, regresará a los escenarios este 8 de diciembre en el evento más importante de trap en Argentina, 'Buenos Aires Trap', en el cual también participará su amiga Nicki Nicole.

En una foto que circula en las cuentas de fanáticos de Cazzu, se aprecia aparentemente a Inti en medio de los ensayos.

La pequeña, de un año, se vería de espaldas sosteniéndose de un vehículo con ruedas. Está vestida con un conjunto deportivo en color lila, mientras que su madre trae ropa cómoda negra y aparece platicando en medio de la sesión.

Inti en los ensayos de Cazzu.
Inti en los ensayos de Cazzu.
Imagen Cazzu Global/Instagram


Tras su ruptura con Christian Nodal en mayo, Cazzu se mantuvo alejada del foco público y centrada en el crecimiento de Inti. Sin embargo, desde hace un par de meses se le ha visto activa en diversos eventos y en entrevistas, como la que tuvo en el programa de su amiga La Joaqui, donde desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar.

Desde hace unas semanas se la visto activa en redes sociales dejándose ver en el estudio de grabación, así como tambén haciendo ejercicio para ponerse en forma.

Ahora regresa a los escenarios en el 'Buenos Aires Trap', al lado de grandes exponentes del género como Nicki Nicole, Bizarrap, Eladio Carrión, Neo Pistea, entre otros.

