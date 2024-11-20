Cazzu deja ver lo mucho que ha crecido Inti y ¿manda indirecta a Nodal?

Video ¿Traición a Ángela? Pepe Aguilar haría lo impensable con Cazzu: esto se sabe sobre el show que darán

Cazzu reapareció en su cuenta de Instagram poniéndose en forma y preparando nueva música. Con una serie de fotografías, la cantante mostró que estaba muy bien acompañada por su inseparable hija Inti.

En las imágenes se aprecia lo mucho que ha crecido la bebé de Christian Nodal, pues ya tiene 1 año 2 meses y se mantiene de pie.

La cantante argentina también compartió que Inti está con ella todo el tiempo, incluso hasta en el estudio de grabación.

Nodal ha dicho que no le gusta compartir imágenes de su hija en redes, pero al parecer Cazzu piensa todo lo contrario, aunque lo hace con reserva, pues solo de vez en cuando deja ver a su hija.

Inti reaparece con su madre Cazzu. Imagen Cazzu/Instagram

¿Cazzu manda indirecta a Nodal?

Entre las fotografías que publicó dejó ver que está leyendo un libro y en la página que fotografió se lee un diálogo donde se menciona que dos mujeres están solas, lo que algunos en redes sociales interpretaron como una indirecta para Christian.

"-¿Pero qué podemos hacer las dos solas?

-Solas, es verdad, pero con un odio...

Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría.

La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos veinte días".

Este es un fragmento del cuento de terror 'El Huésped' de la escritora mexicana Amparo Dávila, el cual fue publicado en 1959 y forma parte de las narraciones que forman parte del compilado 'Tiempo Destrozado'.

Fue en septiembre cuando Nodal visitó a su hija por última vez, al menos de manera pública, al celebrar junto a ella y Cazzu su primer año con una fiesta temática en Argentina. Aunque el cantante mexicano no ve seguido a su hija, la argentina confirmó que sí está en constante contacto con la pequeña.