Una a una, las contradicciones que Nodal y Ángela Aguilar han dicho sobre su relación y Cazzu

Video Nodal y Ángela Aguilar se contradicen al hablar de su relación y Cazzu: lo que no cuadra

Christian Nodal y Ángela Aguilar han hablado recientemente sobre su relación, la cual ha estado envuelta en la polémica debido a una presunta traición hacia la ex de él, Cazzu.

Los ahora esposos confirmaron, tras semanas de especulaciones, que sostenían un romance el pasado 10 de junio, solamente 17 días después de que él anunciara su ruptura de la rapera.

Sin prestar atención a la controversia, los cantantes mexicanos se casaron el 24 de julio en una sorpresiva e íntima ceremonia celebrada en Morelos, México.

Tras concretar su historia de amor, ellos han revelado detalles de su romance; sin embargo, han caído en algunas contradicciones.

Nodal y Ángela Aguilar no le avisaron a Cazzu de su relación

Hace un par de semanas, Ángela Aguilar dejó entrever que Cazzu habría conocido desde el inicio acerca de su idilio con Nodal.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”, indicó en entrevista con Mireya Villarreal para ‘ABC News Live’, publicada el 17 de octubre.

“Todos sabían lo que estaba pasando”, sentenció, “todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página”.

Sin embargo, este jueves 31, la llamada ‘Nena trampa’ desmintió categóricamente que ella estuviera enterada del romance.

“Se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual, me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, sentenció en el programa ‘PLP’.

Tras lo dicho por su ex, Christian se contradijo al tratar desmentirla, esto durante un ‘live’ en su cuenta de Instagram, la noche del jueves.

“Yo le informé a ella [Cazzu], no puntualmente ‘estoy con Ángela’ ni mucho menos”, compartió al principio de su transmisión.

No obstante, minutos después declaró: “Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, tengo todo, todo está en orden”.

En la emisión argentina, Julieta Emilia, nombre real de la trapera, explicó: “Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente”.

Cazzu sí tuvo el corazón roto

En su charla para ‘ABC News Live’, Ángela Aguilar sentenció que, con su relación con Christian Nodal, nadie habría resultado lastimado.

“Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, aseveró.

Pero, al romper el silencio en ‘PLP’, Cazzu indicó que eso no es verdad, al menos en lo que corresponde a su sentir.

“Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo”, confesó.

“Y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso”, sentenció.

El final de la relación de Nodal con Cazzu y el inicio del romance con Ángela

En cuanto al comienzo de su relación con Nodal, Ángela Aguilar aclaró que se dio tiempo previo a que lo reconocieran públicamente.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”, externó en ‘ABC News Live’.

No obstante, en su ‘en vivo’, Christian aseguró que todavía no empezaba a salir con su ahora esposa cuando le solicitó a Cazzu que anunciaran su separación, lo que él hizo en mayo.

“Yo nunca estuve con nadie estando con Julieta. […] Ya habíamos terminado y todo, y le dije: ‘Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’”, apuntó.

“Yo empiezo a salir con Ángela. Sale el comunicado y, dicho y hecho, al día sale una foto, donde habíamos ido a comprar un pastel a una tienda”, externó.

Contradictoriamente, el pasado junio, los presentadores de ‘Hoy día’ revelaron que el 8 de mayo grabaron una emisión con el cantautor y transmitieron el video.

En el clip, se puede apreciar que Christian observa un audiovisual en el que Cazzu lo felicita por el Día del Padre y le dice ‘mi amor’, ‘te amo mucho’, entre otras frases cariñosas.

Al terminar la dedicatoria, el exponente del género regional mexicano reacciona enviando besos al aire, dirigidos a la rapera, y menciona: “Te amo, mi vida”.

Para esa fecha, Cazzu tenía únicamente siete meses de haber dado a luz a la hija de ambos, Inti, y si, como señaló Ángela, el romance de esta con Nodal empezó “meses antes”, entonces la trapera habría tenido aún menos tiempo desde su alumbramiento.

“No estaba recién parida Julieta, dejen de hablar mierd…, ustedes ni saben”, se enojó el cantante cuando un internauta le comentó al respecto.

Sin embargo, la propia Julieta reveló que, después de que Aguilar hablara de cuándo empezó su noviazgo con Christian, le surgieron dudas al respecto.

“Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora es que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento”, dijo en ‘PLP’.

“Quiere decir que, a ver, ¿se estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir? O sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho peor”, sentenció.

Tras la controversia, tanto Nodal, como Ángela y Cazzu ya indicaron que no volverán a hablar sobre los pormenores de lo que pasó entre ellos.