Cazzu

Cazzu borra fotos de su hija (otra vez) tras reencuentro con Nodal: ¿la obligaron?

La ‘Nena Trampa’ borró todo rastro de la fiesta de cumpleaños de su bebé luego de que su expareja, Christian Nodal, expresara públicamente por qué no muestra a su hija en redes.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Revelan supuesta reacción de Inti al ver a Nodal tras semanas de ausencia

Cazzu nuevamente se encuentra en medio de la polémica por borrar las fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hija Inti, donde también tuvo oportunidad de reencontrarse con Nodal tras la boda del cantante con Ángela Aguilar.

Aunque hasta el pasado fin de semana la ‘Nena Trampa’ conservaba imágenes del evento familiar, este martes 24 de septiembre se reportó la ausencia de las fotos, desencadenando especulaciones de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ tendría algo que ver con su decisión.

¿Obligaron a Cazzu a eliminar fotos de su hija Inti?

Julieta Cazzuchelli no ha revelado la razón por la que decidió eliminar las fotos de su bebé. Sin embargo, usuarios de redes sociales creen que se debe a que Nodal está en contra de exponer a su hija.

Cazzu borra fotos de su hija Inti (otra vez) tras reencuentro con Nodal: ¿la obligaron?
Cazzu borra fotos de su hija Inti (otra vez) tras reencuentro con Nodal: ¿la obligaron?
Imagen Cazzu / Instagram


El 16 de septiembre, Christian Nodal se mostró molesto ante sus fans por las críticas y cuestionamientos que le hicieron por no compartir una felicitación pública por el primer cumpleaños de su hija.

Aquella ocasión, el esposo de Ángela Aguilar hizo énfasis en que el escrutinio público lo desmotivan a exponer a su hija públicamente.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mier***ro en los comentarios, ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, señaló en Instagram.

“No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite, no se metan para estas cosas”, puntualizó.

Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”
