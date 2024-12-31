Cazzu se deja ver así con Inti antes de cerrar el año y luego de que Nodal presumiera beso con Ángela

Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu se dejó ver al lado de su pequeña Inti a pocas horas de que termine el 2024, año en el que atravesó una dura controversia debido a su separación de Christian Nodal, quien casi inmediatamente después se casó con Ángela Aguilar.

La argentina apareció con su hija, a quien comparte con el sonorense, luego de que él se presumiera en redes sociales besando a su esposa.

Cazzu e Inti disfrutan en la naturaleza

La tarde de este 30 de diciembre, Cazzu publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías de la visita que realizaron al viñedo Bodega El Bayeh, en Argentina.

La intérprete de ‘La Cueva’ y la nena posaron frente a la plantación de uvas y las montañas de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, donde se ubica la finca.

Cazzu presumió su visita con Inti a un viñedo en Argentina. Imagen Cazzu/Instagram

La también compositora, además, subió una imagen en la que se puede apreciar a Inti, de poco más de un año, al interior de un automóvil.

La bebé sostiene en sus manos lo que pareciera ser una cámara, por lo que aparentemente estaría ‘tomando’ una instantánea del paisaje.

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, durante su paseo por un viñedo. Imagen Cazzu/Instagram

Las postales de Cazzu llegan a una semana de que Christian Nodal colgara en su propio ‘feed’ de la plataforma digital un video que recopila sus éxitos en 2024.

En el clip, aparecen varios de los momentos que el cantautor experimentó sobre los escenarios durante su extensa gira ‘Pa’l Cora’.

En su recuento, él incluyó el instante en el que se besó con Ángela Aguilar por primera vez públicamente, esto al cantar a dúo su canción ‘Dime cómo quieras’ en el ‘show’ que brindó en el Auditorio Nacional en junio.

Nodal presumió recientemente el primer beso que se dio con Ángela Aguilar ante el público. Imagen Christian Nodal/Instagram

En aquel entonces, dicha interacción amorosa sucedió justo cuando la pareja se encontraba en la polémica por presuntamente haber cometido infidelidad en contra de la trapera.

De hecho, un día antes, el autor de ‘Botella tras botella’ apareció en un ‘live’ negando que hubiera engañado a la mamá de su retoño: “En esa relación jamás existieron terceros”.

Cazzu confesó su dolor por la ruptura con Nodal

A finales de octubre, Cazzu habló a profundidad de lo que vivió cuando Christian Nodal dio por finalizada su historia de amor.

Al aparecer en el podcast ‘PLP’, ella desmintió a Ángela Aguilar, quien había asegurado, en entrevista para ‘ABC News Live’, que con su idilio con el compositor no lastimaron a ninguna persona.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso”, sentenció la artista.