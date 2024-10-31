Cazzu se va contra Ángela Aguilar y niega haber sabido sobre su relacion con Nodal: le parece "grave"

Video Cazzu responde fuerte a Ángela Aguilar por decir que "sabía" de su relación con Nodal

Cazzu desmintió que sabía de la relación entre su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar desde que comenzó.

Hace un par de semanas, la hija de Pepe Aguilar aseguró que quienes requieren conocer los detalles de su romance con el sonorense ya los tienen claros, aparentemente, incluyendo a la rapera.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien”, indicó en entrevista con Mireya Villarreal para ‘ABC News Live’.

“Todos sabían lo que estaba pasando”, sentenció, “todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página”.

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, afirmó sin ahondar en más pormenores al respecto de lo ocurrido.

Estas declaraciones llegaron tras meses en los que Ángela y Nodal han sido señalados de supuestamente haber empezado su idilio mientras él aún seguía siendo pareja de Cazzu.

Cazzu dice que “es mentira” que sabía de la relación de Ángela Aguilar y Nodal

Este 31 de octubre, la cadena argentina Luzu TV lanzó el adelanto de lo que Cazzu dijo al asistir al programa ‘PLP’, que grabó anoche.

Durante su conversación con las presentadoras del ‘show’, la llamada ‘Nena trampa’ abordó lo que atravesó en su ruptura con Christian Nodal, anunciada en mayo.

“Yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante como conflictiva y muy pública que se tornó, ¡uf!, como un universo paralelo”, comentó.

“Mantuve silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto. Se puso en duda mi integridad como persona”, añadió.

Además, la cantautora de ‘Mucha data’ desmintió que se haya enterado previamente del amorío que iniciaron Christian y Ángela Aguilar, a quienes no nombró puntualmente.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, explicó.

“Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, aseveró.

Julieta Emilia, nombre de pila de la artista, puntualizó que lo mencionado por la ‘Princesa del regional mexicano’ es delicado.

“La gravedad que me parece que tiene esto es que viene de boca de una de las protagonistas, porque diferente es cuando salen como las notas”, enunció.

Cazzu revela que su vida cambió “inesperadamente”

Además de esclarecer que desconocía el vínculo sentimental de Nodal con Ángela Aguilar, que confirmaron en julio, Cazzu también reconoció que ha resultado afectada.

“Se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio”, expuso visiblemente afectada.

“Un silencio que es público, en realidad, porque de puertas para adentro, lo que la gente recibió como un silencio, fue un silencio de reconstrucción”, confesó.

La mamá de Inti, a quien procreó con el mexicano, reconoció: “Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente”.

“Y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio. En ese silencio, yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba”, externó.

Hasta el momento, Nodal y Ángela no han reaccionado a estas palabras de Cazzu, cuya participación completa en la emisión se transmitirá esta tarde.