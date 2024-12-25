Christian Nodal

Nodal toma inesperada decisión tras estreno de ‘La Cueva’, canción que Cazzu le habría dedicado

El esposo de Ángela Aguilar reapareció tras el lanzamiento de 'La Cueva' de Cazzu, canción en la que ella relataría lo mal que la habría pasado tras su ruptura. Sin embargo, la inesperada decisión que Nodal tomaría después es la que está llamando la atención.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

En medio del lanzamiento de ‘La Cueva’, canción en la que Cazzu relataría lo mal que la habría pasado tras su ruptura con el padre de su hija Inti, Christian Nodal tomó inesperada decisión que involucra a la trapera argentina.

Luego de que Nodal eliminara todo rastro de su relación con Cazzu tras anunciar su ruptura, a mediados de noviembre pasado el cantante de regional mexicano sorprendió al ‘republicar’ en Instagram un mensaje de amor y agradecimiento a la madre de su hija, así como algunas fotos de Inti.

Sin embargo, estas mismas imágenes fueron eliminadas otra vez de su perfil de Instagram, aparentemente desde hace tres días, según reportan los internautas.

A diferencia de lo que ocurre en su cuenta de Instagram, estas fotografías todavía permanecen en su página de Facebook al igual que el cariñoso mensaje que le dedicó a Cazzu en noviembre de 2023.

Esta publicación fue eliminada de Instagram, pero permanece en Facebook.
Imagen Nodal / Facebook

Nodal reaparece tras estreno de ‘La Cueva’, nueva canción de Cazzu

Aunque desde hace unos meses ha preferido mantener un perfil bajo en redes sociales, Christian Nodal reapareció en Instagram tras el estreno de ‘La Cueva’, la nueva canción de Cazzu.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ no reaccionó al regreso musical de Cazzu. Sin embargo, sí compartió fotografías de su show ‘Pa’l Cora Tour’, que culminó en Costa Rica a principios de diciembre, y de su relación con Ángela Aguilar, lo que fue interpretado por algunos como una aparente reacción.

“PA’L CORA. La gira llegó a su fin y quiero agradecer a todas las personas que con su paciencia nos regalaron noches tan bellas durante la gira 2024. Se bailó, se gritó, se tomó, se cantó, se disfrutó como se debe. Los voy a pensar, extrañar y esperar con muchas ansias. Los amo, gracias por todo. Hasta pronto,” escribió el 23 de diciembre.

Nodal cerró el año con un mensaje de agradecimiento para sus fans.
Imagen Nodal / Instagram
