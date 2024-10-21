Cazzu sorprende con foto y despampanante vestido tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre ella

Video Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Nodal: ¿Cazzu sabía?

Cazzu reapareció este fin de semana después de que Ángela Aguilar pareciera afirmar que ella sabía desde un inicio de su relación con Christian Nodal.

La cantante mexicoamericana de 21 años aseguró que ni ella ni el sonorense habrían afectado a alguien más debido a su romance.

PUBLICIDAD

“A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, dijo en entrevista con la periodista Mireya Villareal, transmitida por ‘ABC News Live’ el 17 de octubre.

Además, ella indicó que aquellos que necesitan conocer los detalles del idilio, ya los saben, lo que aparentemente incluiría a la argentina, de quien el compositor anunció su separación en mayo pasado.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían lo que estaba pasando”, sentenció.

Así presumió Cazzu a Inti, su hija con Nodal

Sin haberse pronunciado acerca de las declaraciones de Ángela Aguilar, este domingo 20 de octubre, Cazzu presumió a su nena, Inti.

Fue en el marco del Día de las Madres, celebrado en Argentina, que la rapera subió a sus historias de Instagram una fotografía de la pequeña.

En el retrato se puede apreciar a la bebé de un año siendo cargada por alguien mientras sonríe y sostiene en su manita un corazón rojo que dentro tiene escrito: “Mamá, te amo”.

Cazzu presumió a su hija Inti en el marco del Día de las Madres en Argentina. Imagen Cazzu/Instagram

Desde su ruptura con Nodal, la llamada ‘Nena trampa’ se ha mantenido alejada de las redes sociales, según la periodista Mandy Fridmann, supuestamente debido a un acuerdo monetario con él.

Sin embargo, esta nueva postal llega sólo un mes después de que la intérprete de ‘Mucha data’ publicara imágenes de la fiesta de cumpleaños de Inti, las cuales revelaron que sí estuvo ahí su papá.

Cazzu se va de fiesta con despampanante vestido

Aparentemente desligada de lo que ocurre con Ángela Aguilar y Christian Nodal, Cazzu nuevamente disfrutó de una salida nocturna.

Videos difundidos en las plataformas digitales, como TikTok y X, muestran a la ‘Jefa del trap’ en el ‘show’ que Doble P ofreció el viernes 18 de octubre en el club Pinar de Rocha de Villa Sarmiento, Argentina.

PUBLICIDAD

Ahí, ella fue captada bailando entre un grupo de personas que se encontraban a un lado del escenario. Llevaba un vestido blanco con aplicaciones negras, corto y de tirantes.