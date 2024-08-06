Cazzu es captada gozando y muy bien acompañada mientras Nodal y Ángela Aguilar están de luna de miel

Video Esto hace Cazzu mientras le preguntan a Nodal por ella en plena luna de miel con Ángela Aguilar

Cazzu ha retomado poco a poco su vida pública tras el escándalo que se generó debido a su sorpresiva ruptura de Christian Nodal.

Luego de que el sonorense confirmara ser pareja de Ángela Aguilar tan sólo 18 días después de anunciar su ruptura de la rapera, ella optó por alejarse del ‘ojo mediático’ y concentrarse en su hija Inti.

Sin embargo, ahora que su ex ya está casado con la intérprete de ‘Qué agonía’, la argentina regresó a los eventos sociales y se ha dejado ver feliz.

La semana pasada, por ejemplo, ella acudió a la grabación del programa ‘Esto es ¡FA!’, donde deleitó a los presentes interpretando ‘Como la flor’, de Selena Quintanilla.

Cazzu disfruta mientras Nodal y Ángela Aguilar están de luna de miel

Este sábado 3 de agosto, la llamada ‘Nena trampa’ fue captada mientras disfrutaba en una celebración nocturna junto con su hermana Florencia.

De acuerdo con un video, difundido por la cuenta de TikTok ‘Cazzu global’, la cantautora asistió a un evento realizado en Niceto Club, de Buenos Aires.

En el clip se puede apreciar a la artista bailando y entonando su éxito ‘Nada’, colaboración con Rauw Alejandro, Lyanno y Dalex.

La organizadora de la velada fue la hermana de la compositora, Florencia Cazzuchelli, quien lo informó en su ‘feed’ de la red social.

Además, ella fue una de las DJ que amenizó la noche justamente con, al menos una, de los famosos ‘hits’ de la trapera.

La multifacética estrella acompañó a la tía de Inti debido a que conmemoró el primer aniversario de su proyecto de música ‘La Escuela Fiesta’.

Cazzu reapareció justo a la par de que Nodal y Ángela estaban de luna de miel por Los Cabos, México, pues se convirtieron en marido y mujer el 24 de julio.

Este mismo fin de semana, Christian tuvo que parar sus vacaciones para trabajar brindando un concierto en Mazatlán, Sinaloa, y la hija de Pepe Aguilar lo acompañó.

De hecho, durante el ‘show’, él presentó a la joven de 20 años como su “señora esposa” antes de que saliera a saludar a la audiencia.

Nodal pospone presentación en Argentina, tierra de Cazzu

El 18 de junio, Nodal dio a conocer que daría una presentación en el Movistar de Buenos Aires, en Argentina, lo que causó conmoción entre los fanáticos de Cazzu.

Los admiradores de Julieta, nombre real de la modelo, externaron su molestia en plataformas digitales con mensajes como: “A ese no lo dejen ni pisar el aeropuerto” y “Que no se aparezca que se la tenemos jurada”.

A semanas de la controversia, este 2 de agosto, el equipo del exponente del regional mexicano confirmó a Hola! Américas que el concierto se pospuso hasta 2025.