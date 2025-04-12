Cazzu comparte tierna foto de su hija en lujoso auto eléctrico: cuesta varios cientos de dólares

Video Cazzu se emociona ante significativo “te amo” mientras Nodal habría sufrido desplante de Ángela Aguilar

Cazzu compartió con sus seguidores en redes sociales una tierna fotografía de Inti montada en un lujoso automóvil eléctrico para niños de la marca Audi.

En la imagen la hija de Christian Nodal se aprecia de espaldas y se deja ver entretenida tomada del volante del vehículo eléctrico.

¿Cuánto cuesta el juguete de la hija de Cazzu?

El autómóvil de juguete de Inti es un Audi RS Q e-tron "con control remoto para padres, bocina, radio, puerto USB, auxiliar, suspensión de resorte, puerta de apertura y luz LED", se detalla en las especificaciones.

El carro es modelo 2023, por lo cual ya no es tan fácil conseguirlo, sin embargo, en algunos portales en línea oscila entre los $340 y $705 dólares.

Inti en su lujoso carrito eléctrico Audi. Imagen Cazzu/Instagram

¿Hay procesos legales entre Nodal y Cazzu por Inti?

El 1 de abril la periodista mexicana, Ana María Alvarado, reportó en el programa 'Sale el Sol' que Cazzu iniciaría un "proceso" para evitar que su hija conviviera con Ángela Aguilar. Sin embargo, la rapera aseguró que eso es mentira y la relación con Christian es cordial.

" Nunca hubieron, ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija", dijo Cazzu a un reportero del programa argentino 'LAM' transmitido el 4 de abril.

La intérprete de 'La Cueva' aseveró que "están de acuerdo" en todo lo referente a la bebé y dejó claro que "está bien, está protegida, la cuido, la crio con mucho amor y es una niña muy feliz".