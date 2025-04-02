Cazzu

Cazzu se deja ver como casi nunca tras ser señalada como la tercera en una relación

La argentina sorprendió al compartir un par de fotografías en topless y sin aparente gota de maquillaje en sus redes luego de ser señalada como la tercera en una relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Cazzu se emociona ante significativo “te amo” mientras Nodal habría sufrido desplante de Ángela Aguilar

Cazzu se dejó ver como casi nunca tras ser señalada como la tercera en discordia en una relación.

Este miércoles 2 de abril, la cantante sorprendió al compartir un par de fotografías desde Las Yungas Jujeñas, un famoso parque en Argentina.

PUBLICIDAD

Aunque la trapera no acompañó de ninguna frase las imágenes, éstas llamaron la atención porque apareció en topless y sin aparente gota de maquillaje.

Cazzu se dejó ver como casi nunca.
Cazzu se dejó ver como casi nunca.
Imagen Cazzu / Instagram

Más sobre Cazzu

“Perrear en Leonas”: madrina de Nodal advierte que asistirá a concierto de Cazzu
0:55

“Perrear en Leonas”: madrina de Nodal advierte que asistirá a concierto de Cazzu

Univision Famosos
Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu
1:00

Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu

Univision Famosos
¿Hija de Cazzu y Nodal está en riesgo?: esto estaría causando alarma
2 mins

¿Hija de Cazzu y Nodal está en riesgo?: esto estaría causando alarma

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
“Dios me libre”: Cazzu habla como nunca antes de su hija tras supuestamente ganar batalla a Nodal
2 mins

“Dios me libre”: Cazzu habla como nunca antes de su hija tras supuestamente ganar batalla a Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos


Según su publicación, en la primera imagen únicamente habría cubierto su cuerpo con una tela de estampado animal print, mientras que en la segunda se habría dejado ver sin ropa desde el interior del río.

La trapera argentina posó con poca ropa desde Las Yungas Jujeñas.
La trapera argentina posó con poca ropa desde Las Yungas Jujeñas.
Imagen Cazzu / Instagram

¿Cazzu admitió ser la tercera en discordia?

Las fotografías de Cazzu aparecen tan solo semanas después de que Nadir Jalil la señalara como la tercera en discordia de su relación, luego de que la argentina estrenara su cancón ‘Con Otra’.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda que, en 2014, me mandaba mensaje contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija, memoria", escribió en Facebook el 20 de marzo.

Pese a que Cazzu no dio réplica a la acusación, en redes sociales se viralizó la entrevista que realizó con el influencer Grego Rosello, a quien habría admitido haber sido parte de una infidelidad.

“Mi primera vez de novia fue ya de muy grande, yo tenía 23 o 21 y él tenía una noviecita”, declaró en 2023 y aseguró que el hombre la buscaba por mensajes, mientras que en persona no le hablaba y jugaba con sus emociones.

“Ellos se veían grandes, se veían bien, yo era un bodoquito aún, la grasa corporal aún no se me había acomodado”, insistió.

Relacionados:
CazzuFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD