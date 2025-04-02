Cazzu se deja ver como casi nunca tras ser señalada como la tercera en una relación

Video Cazzu se emociona ante significativo “te amo” mientras Nodal habría sufrido desplante de Ángela Aguilar

Cazzu se dejó ver como casi nunca tras ser señalada como la tercera en discordia en una relación.

Este miércoles 2 de abril, la cantante sorprendió al compartir un par de fotografías desde Las Yungas Jujeñas, un famoso parque en Argentina.

Aunque la trapera no acompañó de ninguna frase las imágenes, éstas llamaron la atención porque apareció en topless y sin aparente gota de maquillaje.

Imagen Cazzu / Instagram



Según su publicación, en la primera imagen únicamente habría cubierto su cuerpo con una tela de estampado animal print, mientras que en la segunda se habría dejado ver sin ropa desde el interior del río.

Imagen Cazzu / Instagram

¿Cazzu admitió ser la tercera en discordia?

Las fotografías de Cazzu aparecen tan solo semanas después de que Nadir Jalil la señalara como la tercera en discordia de su relación, luego de que la argentina estrenara su cancón ‘Con Otra’.

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerda que, en 2014, me mandaba mensaje contándome lo hermoso que lo había pasado en el cerro con mi marido y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija, memoria", escribió en Facebook el 20 de marzo.

Pese a que Cazzu no dio réplica a la acusación, en redes sociales se viralizó la entrevista que realizó con el influencer Grego Rosello, a quien habría admitido haber sido parte de una infidelidad.

“Mi primera vez de novia fue ya de muy grande, yo tenía 23 o 21 y él tenía una noviecita”, declaró en 2023 y aseguró que el hombre la buscaba por mensajes, mientras que en persona no le hablaba y jugaba con sus emociones.