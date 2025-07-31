Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

Video Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Cazzu ventiló que no tiene casa propia. Durante la promoción de su libro ‘Perreo’, Julieta Cazzuchelli reveló que hace poco tuvo que mudarse porque “no podía seguir pagando” el lugar en el que vivía con su hija Inti.

La cantante hablaba de lo difícil que es alquilar una propiedad en Argentina, cuando recordó los juicios sociales a los que ha tenido que enfrentarse por su aspecto físico. Incluso ventiló que en su última experiencia había sido tratada con indiferencia.

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, declaró en el podcast de Héctor Elí el 30 de julio.

“Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate yo vivo con mi hija, tengo un toc un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme”, dijo.

Cazzu atribuyó la actitud de la persona a su aspecto físico y su “manera de vestir”, dejando al descubierto que muchas veces le han negado la oportunidad de rentar un espacio por prejuicios.

“Esas son las cosas que bueno, uno en la vida no se las termina de explicar. Decí, bueno, personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto, necesitan que en su cerebro, eso que vos representas, encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre. Yo tengo mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar no sé haciendo (algo malo)'. Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”, sentenció.

¿Y el rancho que supuestamente Nodal le dejó a Cazzu tras su ruptura?

En noviembre de 2024, la prensa mexicana reportó que, tras su separación de Christian Nodal, éste le habría dejado a Cazzu el rancho que supuestamente compró en Argentina cuando vivían juntos como parte de un acuerdo millonario que incluía la manutención para Inti.

Entre los rumores, que nunca se confirmaron, también se especuló que ‘La Jefa’ había dejado esta propiedad a su hermana Florencia, quien constantemente subía fotos desde el jardín donde antes el esposo de Ángela Aguilar se dejaba ver con su hija.

“Ellos compraron una finca en Argentina, que era donde Nodal vivía en el campo, que ahorita es donde está viviendo la hermana de Cazzu, pero que con eso había una cantidad de dinero y dentro de eso también se protegía”, dijo el periodista Ernesto Buitrón.