Cazzu

Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

La cantante hizo inesperada confesión sobre su vida privada. Casi un año después, Cazzu habría ventilado que Nodal no le dejó el rancho que supuestamente compró en Argentina tras su separación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Cazzu ventiló que no tiene casa propia. Durante la promoción de su libro ‘Perreo’, Julieta Cazzuchelli reveló que hace poco tuvo que mudarse porque “no podía seguir pagando” el lugar en el que vivía con su hija Inti.

La cantante hablaba de lo difícil que es alquilar una propiedad en Argentina, cuando recordó los juicios sociales a los que ha tenido que enfrentarse por su aspecto físico. Incluso ventiló que en su última experiencia había sido tratada con indiferencia.

PUBLICIDAD

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, declaró en el podcast de Héctor Elí el 30 de julio.

Más sobre Cazzu

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
2 mins

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos
2 mins

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos
Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?
0:50

Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?

Univision Famosos
Ángela Aguilar comparte inesperado mensaje en medio del enfrentamiento de Nodal y Cazzu
2 mins

Ángela Aguilar comparte inesperado mensaje en medio del enfrentamiento de Nodal y Cazzu

Univision Famosos
Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal
0:50

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal

Univision Famosos
Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente
2 mins

Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente

Univision Famosos
¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti
1 mins

¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti

Univision Famosos
Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia
1:00

Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Univision Famosos

“Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate yo vivo con mi hija, tengo un toc un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme”, dijo.

Cazzu atribuyó la actitud de la persona a su aspecto físico y su “manera de vestir”, dejando al descubierto que muchas veces le han negado la oportunidad de rentar un espacio por prejuicios.

“Esas son las cosas que bueno, uno en la vida no se las termina de explicar. Decí, bueno, personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto, necesitan que en su cerebro, eso que vos representas, encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre. Yo tengo mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar no sé haciendo (algo malo)'. Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho”, sentenció.

¿Y el rancho que supuestamente Nodal le dejó a Cazzu tras su ruptura?

En noviembre de 2024, la prensa mexicana reportó que, tras su separación de Christian Nodal, éste le habría dejado a Cazzu el rancho que supuestamente compró en Argentina cuando vivían juntos como parte de un acuerdo millonario que incluía la manutención para Inti.

PUBLICIDAD

Entre los rumores, que nunca se confirmaron, también se especuló que ‘La Jefa’ había dejado esta propiedad a su hermana Florencia, quien constantemente subía fotos desde el jardín donde antes el esposo de Ángela Aguilar se dejaba ver con su hija.

“Ellos compraron una finca en Argentina, que era donde Nodal vivía en el campo, que ahorita es donde está viviendo la hermana de Cazzu, pero que con eso había una cantidad de dinero y dentro de eso también se protegía”, dijo el periodista Ernesto Buitrón.

“Me enteré por una persona, que justo también fue la que nos dijo de la boda de Nodal, que había un contrato legal, como una protección (…) Dentro de esa cláusula habría una misma cláusula (…) un contrato tipo confidencialidad”, sentenció.

Relacionados:
CazzuChristian NodalFamososEscándalos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX