Cazzu presume talento de Inti y no es para cantar: ¿se lo heredó a Nodal?

Video Cazzu habla como nunca de su hija Inti: revela detalles de su personalidad

Cazzu presumió un talento poco conocido de su hija Inti. Este miércoles 9 de julio, la cantante sorprendió al publicar una fotografía de la pequeña, quien en los próximos dos meses celebrará su segundo cumpleaños.

En la imagen, que colgó en sus historias de Instagram, ‘La Jefa’ no solo dejó ver lo grande que está su pequeña sino también las habilidades artísticas que tiene para dibujar.

Aunque Cazzu no compartió detalles de aquel momento, en la imagen aparece Inti, de espaldas, admirando un dibujo que, probablemente, acababa de trazar. Además, parecería que la sesión de arte tuvo lugar en su casa de Buenos Aires, Argentina.

Inti aparece pintando. Imagen Cazzu / Instagram



Hace apenas algunas semanas, Julieta Cazzuchelli reveló en el espacio de ‘Patria y Familia’, del programa Lazu TV, que Inti tiene una personalidad “mágica”, lo cual la llena de orgullo y satisfacción.

“¡Me encanta ser mamá! Inti, ella es espectacular (...) la gente que la conoce no me va a dejar mentir, ella se porta muy bien, le copa a la gente, es resociable, media chistosa”, declaró en junio.

¿Inti hereda habilidad a Nodal?

Uno de los talentos poco conocidos de Christian Nodal y que él mismo descubrió hace poco, según confesó a ‘Ventaneando’ el 14 de marzo, es la facilidad con la que puede pintar, habilidad que ahora estaría desarrollando su hija.

Inti habría heredado otra habilidad de Nodal. Imagen Cazzu Instagram / Ángela Aguilar Instagram



“Yo le hago cuadros. Le pinto cuadros (no sabía que tenía esa cualidad), lo descubrí hace poquito. Teníamos días de descanso y con el tiempo libre a mí me gusta leer, preparar carne asada (…) entonces, quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar”, dijo aquella ocasión.

Además de este talento, Inti habría heredado otro gusto más de su padre. Nodal ha presumido en varias ocasiones que algo que disfruta mucho es tocar el piano, instrumento que a su hija también le despierta curiosidad, tal como lo evidenció Cazzu en noviembre de 2024.