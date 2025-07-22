Causa de muerte de la prima de los príncipes William y Harry tras hallarla sin vida es revelada

Video Los príncipes William y Harry de luto: sufren la muerte de su prima de 20 años

La causa de muerte de Rosie Jeanne Burke Roche, prima de los príncipes William y Harry, fue revelada este martes 22 de julio. La joven fue hallada sin vida en su residencia de Norton, Inglaterra, una semana antes.

Según información de Daily Mail, The Independet y otros medios locales que citan al forense de Wiltshire y Swindon, Rosie Roche falleció a causa de una “lesión traumática en la cabeza”.

La nieta del tío de la princesa Diana murió el 14 de julio. Roche fue hallada sin vida por su madre y hermana, quienes reportaron a las autoridades que la joven se encontraba empacando para un viaje con sus amigas.

El forense local, Grant Davies, declaró a The Sun que la policía “ha considerado la muerte como no sospechosa y que no hubo participación de terceros”.

¿Quién era Rosie Roche?

Rosie Roche era nieta de Edmund Roch, quinto barón Fermoy y tío materno de la fallecida princesa Diana. Era hija de Hugh Burke Roche y Pippa Long, y hace poco más de un mes celebró su cumpleaños. La joven nació el 21 de junio de 2005.

Al momento de su fallecimiento, la joven, de 20 años, cursaba estudios de literatura inglesa en la Universidad de Durham.