Muertes de famosos

Revelan causa de muerte del hijo adolescente de estrella de los Yankees

Las autoridades de Costa Rica finalmente dieron a conocer qué ocasionó el fallecimiento de Miller Gardner, retoño del beisbolista Brett Gardner. El joven perdió la vida el pasado 21 de marzo mientras se encontraba con su familia de vacaciones en dicho país.

Dayana Alvino
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica dio a conocer la causa de muerte de Miller Gardner, el hijo adolescente de Brett Gardner, ex jugador del equipo de béisbol New York Yankees.

La dependencia informó que el menor de 14 años perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono, de acuerdo con el portal de noticias crhoy.com

“Ya se obtuvo el resultado toxicología y, en el examen de carboxihemoglobina, se encontró una saturación del 64 %”, explicó Randall Zúñiga, director de la organización, difunde el medio.

“Cuando se encuentran concentraciones superiores al 50 %, ya resulta letal. En este caso, el porcentaje de saturación es superior y, de esta forma, se prueba la hipótesis policial de que el fallecimiento se dio por exposición a monóxido de carbono”, agregó.

Miller murió la mañana del viernes 21 de marzo al interior de su habitación en el hotel Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort, en Manuel Antonio, donde se encontraba con su familia de vacaciones.

En un inicio, las autoridades sospecharon que él podría haber perecido por asfixia. Sin embargo, posteriormente, se determinó que no existió obstrucción de las vías respiratorias.

“Se hicieron otros análisis de drogas, como fentanilo y otras sustancias; todas resultaron negativas”, puntualizó.

Zúñiga indicó que con estas conclusiones cerraron el caso y que el siguiente paso es que se envíe el reporte de toxicología al Departamento de Medicina Legal.

Hotel reacciona a informes sobre la muerte de Miller Gardner

Previamente, el 31 de marzo, Randall Zúñiga comunicó que ya se había realizado “algunas pruebas” en el cuarto donde estaban hospedados Miller Gardner y sus seres queridos.

“En ese momento se detectaron altas emanaciones de contaminación de lo que es monóxido de carbono”, externó, “lo cual nos lleva hacia una línea investigativa en el que pareciera haber fallecido por inhalar estos gases tan peligrosos”, apuntó.

Especificó que en el aire se encontraron hasta 600 partes por millón de ese gas, cuando lo correcto debería ser cero.

Tras esas declaraciones, el Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort reaccionó asegurando que estaban “colaborando de forma respetuosa y diligente” en las averiguaciones.

“Confiamos en que el proceso pericial esclarecerá de forma objetiva, clara y concluyente las causas reales de este lamentable incidente”, sentenciaron, retoma El Observador.

Al momento, el poder judicial no ha notificado si el hotel será considerado responsable de la defunción del retoño de Brett Gardner.

Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, se pronunciaron sobre la muerte de su hijo, Miller.
Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, se pronunciaron sobre la muerte de su hijo, Miller.
Imagen New York Yankees/X
