Muere inesperadamente hijo de estrella de los Yankees a los 14 años en medio de sus vacaciones

Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Brett Gardner, estrella del equipo de béisbol New York Yankees, se encuentra de luto debido al inesperado fallecimiento de su hijo, Miller Gardner, a los 14 años.

El deportista y su esposa, Jessica Gardner, dieron a conocer la lamentable noticia por medio de un mensaje en X (antes Twitter), este domingo 23 de marzo.

PUBLICIDAD

Con “gran dolor” en sus corazones, detallaron que el adolescente los dejó “demasiado pronto después de enfermarse”, junto con otros parientes, “mientras estábamos de vacaciones”.

“Tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas en este momento”, indicaron, “pero lo que sabemos es que pereció de forma pacífica mientras dormía en la mañana del viernes, 21 de marzo”.

“No entendemos la vida sin su sonrisa contagiosa”, confesaron, “le encantaba el fútbol, el béisbol, pescar, estar con la familia y amigos. Vivió al máximo cada día”.

La pareja aseveró que están “confiados” en que su fe y el apoyo de sus seres queridos los “ayudarán a navegar por esta inimaginable pérdida”.

Miller, hijo de Brett Gardner, murió a los 14 años. Imagen New York Yankees/X

En un comunicado, los New York Yankees, con los que Brett colaboró hasta 2021, indicaron estar “profundamente afligidos” por lo sucedido a Miller, a quien describieron con una “personalidad extrovertida y luchadora”.

¿En dónde y dé qué se enfermó el hijo de Brett Gardner?

Aunque en su misiva, Brett Gardner no brindó mayores detalles y solicitó que respetaran su privacidad, este lunes The New York Post dio a conocer que la tragedia ocurrió en un ‘resort’ de Costa Rica.

El medio reportó que la Embajada de Estados Unidos en dicho país le confirmó esa información a la cadena Inside Edition.