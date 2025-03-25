Causa de muerte del hijo de la estrella de los Yankees a los 14 años es un misterio: descartan asfixia

Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Autoridades de Costa Rica se han pronunciado sobre la muerte de Miller Gardner, hijo de Brett Gardner, estrella del equipo de béisbol New York Yankees.

De acuerdo con CNN, funcionarios de dicho país, en el que la familia del deportista se encontraba cuando ocurrió la tragedia, descartaron que el adolescente haya fallecido por asfixia.

PUBLICIDAD

Marisel Rodríguez, del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, detalló que el cuerpo del chico fue encontrado el 21 de marzo en su habitación de hotel, en la zona turística de Manuel Antonio.

Ella aclaró que, aunque informes preliminares apuntaban a que Miller habría perdido la vida por ahogamiento, posteriormente su división, Medicina Legal, determinó que no existió obstrucción de las vías respiratorias.

Además, puntualizó que todos los seres queridos del deportista se enfermaron, probablemente, por una intoxicación alimentaria.

Rodríguez agregó que aún esperan los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar si algún alimento que consumieron provocó el deceso.

Hotel en el que falleció Miller Gardner rompe el silencio

Por su parte, New York Post reporta este 25 de marzo que el Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort, en el que se hospedaban Brett Gardner y sus parientes, emitió un comunicado.

“Se desconocen los factores que condujeron a este trágico incidente y estamos cooperando plenamente con la justicia en su investigación”, anotaron.

“Seguimos comprometidos con el apoyo a nuestros huéspedes y personal, priorizando su bienestar y seguridad al tiempo que respetamos la privacidad de los afectados”, señalaron.

Entre tanto, Hotel La Mariposa y el restaurante Le Papillon, donde los Gardner cenaron durante su estancia, negaron que su comida pudiera ser la culpable de la muerte del menor.

El establecimiento comentó al Diario Extra que ellos visitaron sus instalaciones “tres días antes” de lo sucedido, la noche del martes 18.

PUBLICIDAD

Estrella de los Yankees honra a su hijo

Este 23 de marzo, Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, dieron a conocer la noticia de la defunción de su retoño por medio de un mensaje en X (antes Twitter).

“Tenía 14 años y nos ha dejado demasiado pronto después de enfermarse junto con otros miembros de la familia mientras estábamos de vacaciones”, explicaron.

“Tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas en este momento”, admitieron, “pero lo que sabemos es que pereció de forma pacífica mientras dormía en la mañana del viernes”.

La pareja aseveró que Miller era “muy amado” y contaron que le encantaba el fútbol, pescar, estar con sus seres queridos.