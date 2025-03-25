Muertes de famosos

Causa de muerte del hijo de la estrella de los Yankees a los 14 años es un misterio: descartan asfixia

Las autoridades de Costa Rica, donde ocurrió el fallecimiento del menor, informaron acerca de los avances en sus investigaciones. Previamente, el deportista dio a conocer que el deceso de su retoño sucedió luego de que se enfermara durante sus vacaciones.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Autoridades de Costa Rica se han pronunciado sobre la muerte de Miller Gardner, hijo de Brett Gardner, estrella del equipo de béisbol New York Yankees.

De acuerdo con CNN, funcionarios de dicho país, en el que la familia del deportista se encontraba cuando ocurrió la tragedia, descartaron que el adolescente haya fallecido por asfixia.

PUBLICIDAD

Marisel Rodríguez, del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, detalló que el cuerpo del chico fue encontrado el 21 de marzo en su habitación de hotel, en la zona turística de Manuel Antonio.

Ella aclaró que, aunque informes preliminares apuntaban a que Miller habría perdido la vida por ahogamiento, posteriormente su división, Medicina Legal, determinó que no existió obstrucción de las vías respiratorias.

Además, puntualizó que todos los seres queridos del deportista se enfermaron, probablemente, por una intoxicación alimentaria.

Más sobre Muertes de famosos

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía
0:56

Actor de Vecinos publicó un revelador mensaje antes de morir repentinamente: esto pedía

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen
1:00

Estilista de Ángela Aguilar mostró su lujoso salón de belleza antes de morir: así quedó tras crimen

Univision Famosos
Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje
1 mins

Muere inesperadamente actor de Vecinos: sale a la luz su último mensaje

Univision Famosos

Rodríguez agregó que aún esperan los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar si algún alimento que consumieron provocó el deceso.

Hotel en el que falleció Miller Gardner rompe el silencio

Por su parte, New York Post reporta este 25 de marzo que el Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort, en el que se hospedaban Brett Gardner y sus parientes, emitió un comunicado.

“Se desconocen los factores que condujeron a este trágico incidente y estamos cooperando plenamente con la justicia en su investigación”, anotaron.

“Seguimos comprometidos con el apoyo a nuestros huéspedes y personal, priorizando su bienestar y seguridad al tiempo que respetamos la privacidad de los afectados”, señalaron.

Entre tanto, Hotel La Mariposa y el restaurante Le Papillon, donde los Gardner cenaron durante su estancia, negaron que su comida pudiera ser la culpable de la muerte del menor.

El establecimiento comentó al Diario Extra que ellos visitaron sus instalaciones “tres días antes” de lo sucedido, la noche del martes 18.

PUBLICIDAD

Estrella de los Yankees honra a su hijo

Este 23 de marzo, Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, dieron a conocer la noticia de la defunción de su retoño por medio de un mensaje en X (antes Twitter).

“Tenía 14 años y nos ha dejado demasiado pronto después de enfermarse junto con otros miembros de la familia mientras estábamos de vacaciones”, explicaron.

“Tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas en este momento”, admitieron, “pero lo que sabemos es que pereció de forma pacífica mientras dormía en la mañana del viernes”.

La pareja aseveró que Miller era “muy amado” y contaron que le encantaba el fútbol, pescar, estar con sus seres queridos.

Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, se pronunciaron sobre la muerte de su hijo, Miller.
Brett Gardner y su esposa, Jessica Gardner, se pronunciaron sobre la muerte de su hijo, Miller.
Imagen New York Yankees/X
Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD