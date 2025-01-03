Muertes de famosos

Pareja de ‘Catwoman’ revela cómo fueron sus últimos momentos antes de morir

Lloyd Klein, compañero de Jocelyne Wildenstein, nombre real de la ‘socialité’, reveló qué fue lo que hicieron juntos antes de que ella falleciera. Además, afirmó que, días antes, la celebridad “gozaba de una salud impecable”.

Por:Dayana Alvino
Video Revelan de qué murió 'Catwoman': famosa por su rostro "extremadamente alterado" por cirugías

Lloyd Klein, pareja de Jocelyne Wildenstein, la ‘socialité’ conocida como ‘Catwoman’, compartió cómo fueron sus últimos instantes de vida.

La celebridad falleció el martes 31 de diciembre. Según detalló su novio a People, ella padecía flebitis, debido a la cual “tenía las piernas muy hinchadas, la sangre bloqueada y no llegaba oxígeno al cerebro”.

Así fueron los instantes finales de ‘Catwoman’

En la misma entrevista, Lloyd Klein reveló qué es lo que Jocelyne Wildenstein y él hicieron antes de fatídico desenlace de su existir.

“Tuvimos una agradable ‘happy hour’ esa misma noche y nos estábamos preparando para el año nuevo”, platicó él al medio.

Lloyd Klein, pareja de Jocelyne Wildenstein, compartió cómo fueron sus últimos momentos de vida.
Lloyd Klein, pareja de Jocelyne Wildenstein, compartió cómo fueron sus últimos momentos de vida.
Imagen Getty Images

Él explicó que, con el objetivo de verse lo mejor posible para despedir el 2024, decidieron descansar y dormir un poco.

“Tomamos una pequeña siesta solo para lucir bien antes de vestirnos”, aseguró al respecto el diseñador de modas.

Quien fuera el prometido de ‘Catwoman’, como la apodaban, puntualizó que ese se convirtió en el reposo final para ella.

“Cuando me desperté le dije: ‘Jocelyne, tenemos que levantarnos, tenemos que arreglarnos. Estaba fría, había muerto”, recordó.

“Es extremadamente triste acostarse con tu ‘media naranja’, a la que conozco hace 21 años, y esperar celebrar la Nochevieja y encontrarla así”, externó.

Jocelyne Wildenstein “gozaba de una salud impecable”

Al referirse a los días previos que pasó con Jocelyne Wildenstein, Lloyd Klein dejó claro que todo marchaba bien en su estancia en París, donde residían temporalmente.

“Estábamos en el Ritz, conmemorando las fiestas. Ella estaba en muy buena forma. Gozaba de una salud impecable”, sentenció.

A decir del creativo, su amada, durante su tiempo en la ciudad francesa, se sentía “muy feliz” y estaba “en su mejor momento”.

“Hace dos meses, ella asistió al desfile de Chanel. Todos nos invitaron a cenar. La recibieron con una alfombra roja. Los paparazzi nos seguían”, contó.

Jocelyne saltó a la fama en 1997 por su divorcio de Alec Nathan Jocelyne. Debido a su apariencia, que trascendió era resultados de cirugías plásticas, comenzó a ser llamada ‘Catwoman’.

