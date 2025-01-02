Así lucía en su juventud ‘Catwoman’: el antes y después de sus “extremas” cirugías plásticas

Video Revelan de qué murió 'Catwoman': famosa por su rostro "extremadamente alterado" por cirugías

Jocelyne Wildenstein, la ‘socialité’ llamada ‘Catwoman’ debido a las presuntas “extremas” cirugías plásticas con las que habría transformado su imagen, murió a los 84 años.

Fue su pareja, Lloyd Klein, quien este miércoles informó la noticia del fallecimiento mediante un comunicado enviado a Agence France-Presse.

Él puntualizó que la celebridad suiza pereció “pacíficamente mientras dormía en la tarde del 31 de diciembre de 2024”, en su habitación en París, donde ellos habían fijado su residencia temporal.

Así lucía en su juventud ‘Catwoman’

A lo largo de los años, Jocelyne Wildenstein se hizo famosa debido a su apariencia con ojos rasgados, como los de un gato, pómulos “exagerados” y un mentón “prominente”, reseña Daily Mail.

En su cuenta oficial de Instagram, ‘Catwoman’, como la apodaban, compartió fotografías de su juventud y la época tras convertirse en mamá, las cuales evidencian su antes y después.

En febrero de 2023, por ejemplo, ella publicó una imagen de cuando tenía “15 años” y tomaba “clases de ballet en Suiza”.

Jocelyne Wildenstein a sus 15 años. Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram



En otro recuerdo para la red social de noviembre de 2024, ella colgó una instantánea de sus “primeros años” en la Reserva natural Ol Jogi, en Kenia, antes de que tuviera a sus retoños.

Jocelyne Wildenstein antes de tener hijos. Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram



Previamente, en agosto, subió una postal para felicitar a su hija Diane por su cumpleaños. En esa, ambas lucen serenas ante la cámara.

Jocelyne Wildenstein con su hija Diane. Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram

‘Catwoman’ y su aspecto posterior

De acuerdo con Daily Mail, “se informó” que Jocelyne Wildenstein “comenzó a someterse a procedimientos cosméticos después de casarse con Alec N. Wildenstein en 1978”.

Jocelyne Wildenstein presuntamente se sometió a cirugías estéticas. Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram

Durante su divorcio, explica el diario, ella “afirmó que siguió haciéndose” operaciones en parte porque su marido “odiaba estar con gente mayor”.

Sin embargo, posteriormente y en más de una ocasión, la multimillonaria negó haber recurrido al bisturí para modificar su cara.

En marzo de 1998, en una entrevista con Vanity Fair, insistió en que sus rasgos felinos eran “naturales”: “Si te muestro fotos de mi abuela, lo que ves son estos ojos, ojos de gato, y pómulos altos”.

Jocelyne Wildenstein negó que le hayan realizado cirugías plásticas. Imagen Astrid Stawiarz/Getty Images

En esa misma oportunidad, su exesposo la contradijo: “Estaba loca. […] Ella pensaba que podía arreglar su rostro como si fuera un mueble. La piel no funciona así. Pero no quiso escuchar”.

En 2018, ‘Catwoman’ refrendó su postura la platicar con DailyMailTV y cuando le cuestionaron directamente si la habían intervenido quirúrgicamente: “No, especialmente cuando miramos atrás en mis retratos – Creo, claro, que tal vez era más hermosa entonces”.