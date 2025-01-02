Muertes de famosos

Así lucía en su juventud ‘Catwoman’: el antes y después de sus “extremas” cirugías plásticas

La ‘socialité’ Jocelyne Wildenstein publicó en su cuenta de Instagram fotografías de su adolescencia y de cuando aún no era mamá. Pese a que cobró fama por supuestamente haberse sometido a varios procedimientos cosméticos, ella lo negó en varias ocasiones antes de su muerte.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Revelan de qué murió 'Catwoman': famosa por su rostro "extremadamente alterado" por cirugías

Jocelyne Wildenstein, la ‘socialité’ llamada ‘Catwoman’ debido a las presuntas “extremas” cirugías plásticas con las que habría transformado su imagen, murió a los 84 años.

Fue su pareja, Lloyd Klein, quien este miércoles informó la noticia del fallecimiento mediante un comunicado enviado a Agence France-Presse.

PUBLICIDAD

Él puntualizó que la celebridad suiza pereció “pacíficamente mientras dormía en la tarde del 31 de diciembre de 2024”, en su habitación en París, donde ellos habían fijado su residencia temporal.

Así lucía en su juventud ‘Catwoman’

A lo largo de los años, Jocelyne Wildenstein se hizo famosa debido a su apariencia con ojos rasgados, como los de un gato, pómulos “exagerados” y un mentón “prominente”, reseña Daily Mail.

En su cuenta oficial de Instagram, ‘Catwoman’, como la apodaban, compartió fotografías de su juventud y la época tras convertirse en mamá, las cuales evidencian su antes y después.

En febrero de 2023, por ejemplo, ella publicó una imagen de cuando tenía “15 años” y tomaba “clases de ballet en Suiza”.

Jocelyne Wildenstein a sus 15 años.
Jocelyne Wildenstein a sus 15 años.
Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”
0:59

Diane Keaton le habría heredado varios millones de dólares a su mascota: “Reggie era su mundo”

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir
2 mins

¿Diane Keaton no solo tenía neumonía? La actriz habría luchado contra otra enfermedad antes de morir

Univision Famosos
Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte
1:02

Familia de Diane Keaton por fin revela la enfermedad que le causó su repentina muerte

Univision Famosos
Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna
0:56

Maribel Guardia habla de la herencia que le dejará a su nieto al que no ve: esto valdría su fortuna

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos


En otro recuerdo para la red social de noviembre de 2024, ella colgó una instantánea de sus “primeros años” en la Reserva natural Ol Jogi, en Kenia, antes de que tuviera a sus retoños.

Jocelyne Wildenstein antes de tener hijos.
Jocelyne Wildenstein antes de tener hijos.
Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram


Previamente, en agosto, subió una postal para felicitar a su hija Diane por su cumpleaños. En esa, ambas lucen serenas ante la cámara.

Jocelyne Wildenstein con su hija Diane.
Jocelyne Wildenstein con su hija Diane.
Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram

‘Catwoman’ y su aspecto posterior

De acuerdo con Daily Mail, “se informó” que Jocelyne Wildenstein “comenzó a someterse a procedimientos cosméticos después de casarse con Alec N. Wildenstein en 1978”.

Jocelyne Wildenstein presuntamente se sometió a cirugías estéticas.
Jocelyne Wildenstein presuntamente se sometió a cirugías estéticas.
Imagen Jocelyne Wildenstein/Instagram

Durante su divorcio, explica el diario, ella “afirmó que siguió haciéndose” operaciones en parte porque su marido “odiaba estar con gente mayor”.

Sin embargo, posteriormente y en más de una ocasión, la multimillonaria negó haber recurrido al bisturí para modificar su cara.

PUBLICIDAD

En marzo de 1998, en una entrevista con Vanity Fair, insistió en que sus rasgos felinos eran “naturales”: “Si te muestro fotos de mi abuela, lo que ves son estos ojos, ojos de gato, y pómulos altos”.

Jocelyne Wildenstein negó que le hayan realizado cirugías plásticas.
Jocelyne Wildenstein negó que le hayan realizado cirugías plásticas.
Imagen Astrid Stawiarz/Getty Images

En esa misma oportunidad, su exesposo la contradijo: “Estaba loca. […] Ella pensaba que podía arreglar su rostro como si fuera un mueble. La piel no funciona así. Pero no quiso escuchar”.

En 2018, ‘Catwoman’ refrendó su postura la platicar con DailyMailTV y cuando le cuestionaron directamente si la habían intervenido quirúrgicamente: “No, especialmente cuando miramos atrás en mis retratos – Creo, claro, que tal vez era más hermosa entonces”.

Jocelyne Wildenstein se hizo famosa por presuntamente alterar su rostro con procedimientos cosméticos.
Jocelyne Wildenstein se hizo famosa por presuntamente alterar su rostro con procedimientos cosméticos.
Imagen Grant Lamos IV/Getty Images
Relacionados:
Muertes de famososCirugía PlásticaCirugíaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD