‘Catwoman’ negó antes de morir haberse hecho cirugías plásticas: dijo que les tenía “miedo”

La ‘socialité’ Jocelyne Wildenstein brindó una entrevista en noviembre, semanas previas a su fallecimiento, en la que aseguró, nuevamente, que no recurrió al bisturí para obtener sus facciones ‘felinas’.

Video Revelan de qué murió 'Catwoman': famosa por su rostro "extremadamente alterado" por cirugías

Jocelyne Wildenstein, la celebridad suiza conocida como ‘Catwoman’, negó, tan sólo un mes antes de morir, haberse sometido a operaciones para cambiar el aspecto de su rostro.

A lo largo de su vida, la multimillonaria fue señalada, pese a que lo negó en más de una ocasión, por supuestamente recurrir al bisturí en varias ocasiones para su apariencia ‘felina’.

Esta semana, su nombre volvió a cobrar popularidad luego de que su pareja, Lloyd Klein, diera a conocer que ella falleció “pacíficamente mientras dormía en la tarde del 31 de diciembre”.

‘Catwoman’ reveló temer a las cirugías estéticas

A finales del pasado noviembre, Jocelyne Wildenstein brindó una entrevista a The Sun en la que desmintió que su apariencia fuera el resultado de intervenciones en el quirófano.

“No me he hecho ninguna cirugía plástica”, sentenció en su conversación con Natalie Clarke, según relató esta en un artículo.

La ‘socialité’ se sinceró al respecto del porqué lo evitó: “Tengo miedo de lo que pueda pasar y no me gusta tener algo pesado”.

De hecho, ella reveló que no estaba totalmente a favor de los tratamientos faciales, aunque fueran menos invasivos.

“No me gusta el bótox”, sentenció, “cada persona reacciona de forma diferente. Yo me lo he aplicado sólo dos veces”.

“No sé si soy alérgica”, continuó, “pero cuando me lo colocaron no me fue bien. No me dio buenos resultados. Se me hincó la cara”.

‘Catwoman’, como la apodaban, igualmente aseguró que “nunca me puse rellenos”: “Tengo algunas amigas que se lo pusieron y no quedaron satisfechas”.

De acuerdo con Daily Mail, durante su separación, en 1997, ella “afirmó que siguió haciéndose” estiramientos en parte porque su esposo, Alec Nathan Wildenstein, “odiaba estar con gente mayor”.

Sin embargo, posteriormente y en diversas oportunidades, negó haber optado por los procedimientos para conseguir sus facciones, las cuales defendió como naturales.

“Si te muestro fotos de mi abuela, lo que ves son estos ojos, ojos de gato, y pómulos altos”, dijo a Vanity Fair en marzo de 1998.

Jocelyne Wildenstein culpó a su exesposo de los rumores

En abril de 2018, Jocelyne Wildenstein indicó a Paper Magazine que “hablamos mucho de cirugía plástica por culpa de mi marido y el divorcio”.

Su prometido, Lloyd Klein, la respaldó acusando a Alec Nathan Wildenstein: “Básicamente, inventó toda esa historia de que ella cambió y se operó muchas veces. Como una falta para el divorcio”.

‘Catwoman’ señaló que el artista francés “eligió muy bien” el relato con el que la afectó: “Porque se me adhirió como pegamento”.

