Muere la multimillonaria 'Catwoman': famosa por sus cirugías plásticas "extremas"

Video Revelan de qué murió 'Catwoman': famosa por su rostro "extremadamente alterado" por cirugías

Jocelyn Wildenstein, la celebridad de origen suizo que se hizo famosa en Estados Unidos por sus "extremas" cirugías plásticas faciales y corporales, según describieron medios como el Daily Mail y la agencia EFE, partió de este mundo a los 84 años.

Debido a esos procedimientos, muchos la llegaron a llamar 'Catwoman' ('Mujer Gato'). La celebridad suiza también se hizo popular en la prensa rosa por su complicado divorcio en 1999 de un multimillonario comerciante de arte.

Lo que se sabe sobre la muerte de ‘Catwoman’

El actual compañero de Jocelyn Wildenstein, que está junto a ella desde 2003, Lloyd Klein, confirmó a la revista People que murió mientras dormía cuando tomaba una siesta el pasado 31 de diciembre. Según el Daily Mail, falleció debido a una "embolia pulmonar".

Jocelyn Wildenstein era conocida como 'Catwoman' por el aspecto de su rostro. Imagen Getty Images



Ella nació como Jocelyne Périsset en Lausana, Suiza, en 1940. En 1977, se fugó con Alec Wildenstein. Compartieron dos hijos, Diane y Alec Jr., relata la revista estadounidense.

La pareja se separó en 1997 en un divorcio que generó titulares en todo el mundo y que se concretó dos años después. Los tabloides apodaron a Jocelyn 'La novia de Wildenstein' y 'Catwoman' debido a su apariencia extremadamente alterada quirúrgicamente.

Alec, que murió en 2008, acabó pagando a su exmujer 2.5 millones de dólares, así como 100 millones de dólares anuales para resolver el divorcio, según People.

El aspecto felino

Durante su divorcio, Jocelyn Wildenstein afirmó que se había sometido a tantos procedimientos cosméticos por su marido, de quien dijo que "odia estar con gente mayor".

De acuerdo con reportes, la millonaria murió de una "embolia pulmonar". Imagen Getty Images



También negó que sus rasgos felinos se debieran a la cirugía plástica, aunque varias veces "ofreció declaraciones contradictorias" al respecto, según el diario El País.