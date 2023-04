'La mujer gato', socialité asegura no tener cirugías plásticas: ¿fotos prueban lo contrario?

Una gran cantidad de famosos recurren a las cirugías plásticas para enaltecer sus facciones, lucir más jóvenes o con el fin de obtener pronunciadas curvas. En algunos casos, los retoques pueden ser imperceptibles a simple vista, pero recientemente una socialité dejó en shock a Internet tras garantizar que no modificó su rostro.

Jocelyn Wildenstein aseguró tener un rostro natural libre de cirugías plásticas

Jocelyn Wildenstein es una socialité de 82 años de edad, quien es mejor conocida como 'la mujer gato' por la forma que tienen sus ojos y los extravagantes cambios físicos que la hacen lucir como un felino.

La revista 'People' asegura que la mujer de la tercera edad comenzó a realizarse cirugías estéticas poco después de que se casara con Alec Wildenstein, un hombre que poseía una fortuna de mil millones de dólares.

De acuerdo a los rumores, el magnate de negocios le sugirió que cambiará el aspecto de sus ojos, ya que lucían caídos, entonces fue allí cuando se sometió a estiramientos faciales.

A pesar de que su esposo falleció en 2008, el gusto por modificar su rostro no cesó y actualmente luce completamente diferente si se le compara con algunas imágenes de su juventud.



De hecho Jocelyn Wildenstein, quien es una usuaria activa de la red social Instagram, publica de manera regular fotos de su extravagante vida, las cuales al parecer son modificadas con Photoshop debido a que no tiene ni una sola arruga en ellas.

Si bien la famosa está acostumbrada a ser criticada, Internet no la perdonó cuando el pasado 23 de febrero posteó una foto de su adolescencia y en la descripción pidió que dejaran de modificar fotos suyas, pues su belleza siempre ha sido natural.

"¡Esa soy yo, Jocelyn Wildenstein en clases de ballet en Suiza a los 15 años, así que tal vez deberían dejar de especular sobre mi imagen, paren por favor y dejen de photoshopear mis imágenes porque están todos equivocados .Dejen de publicar imágenes falsas de mí" fue lo que escribió.

Internet no creyó en la declaración de

Jocelyn Wildenstein

y así reaccionó

Esto provocó que en cuestión de horas la socialité recibiera diversos ataques en sus redes por parte de internautas, quienes también compartieron fotos de cómo se ha transformado en una persona totalmente diferente.

"Cirugías es lo que le sobran", "Sí,se nota que nunca se ha hecho cirugía (sarcasmo)", "¿Cómo puede decir que no tiene cirugías? Su cara está demasiado estirada", "Qué triste que se mienta a sí misma", "Tiene 82 años y no quiere aceptar que ya no es jóven, muy mal", "Siento que esto ya es descaro" o "Sí se las hizo y lo peor de todo es que le quedaron mal", fueron algunos puntos de vista.



Esta no es la primera vez que Wildenstein niega lo que para muchos es evidente, pues en una entrevista con 'DailyMailTV' de 2018 dijo que sus facciones no han cambiado, especialmente si se comparan con fotos de su juventud.

"No, sobre todo cuando miramos atrás y vemos mis fotos; por supuesto que creo que soy más guapa [entonces]".



Quien respalda su afirmación es su prometido Lloyd Klein, de 55 años, pues aseguró que tiene fotos de ella cuando tenía 16 años y en su opinión se ve exactamente igual que hoy.

¿Qué piensas acerca de su caso? No olvides decirnos en redes sociales.

