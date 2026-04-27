Muertes de famosos Carolina Flores “no entendía por qué su suegra no la quería”: ex reina de belleza habría sido “maltratada” Juliana Cortés, quien afirma era amiga de la difunta modelo, aseveró que esta le contaba de los “maltratos” que sufría por parte de Erika Guadalupe Herrera, mamá de su esposo y presuntamente quien le arrebató la vida.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La ex reina de belleza Carolina Flores presuntamente no entendía por qué su suegra, Erika Guadalupe Herrera, quien presuntamente acabó con su vida el pasado 15 de abril, la rechazaba al grado de incluso ofenderla.

En entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, Reyna Gómez, mamá de la modelo, aseveró que esta sí le platicaba de los conflictos que enfrentaba con la progenitora de su esposo, Alejandro Sánchez, pues vivían bajo el mismo techo en Ensenada, Baja California.

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“Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico: ‘No le ha hecho de comer a mi hijo’. Ese tipo de cosas que son para mí normales, pues”, relató.

Ahondando al respecto, en Desiguales, ella aseguró que dicha situación “comenzó a agravarse” cuando su hija “iba a tener a su bebé”.

Carolina Flores “no entendía por qué su suegra no la quería”

Juliana Cortés, quien afirma haber sido amiga de Carolina Flores, indicó este sábado, durante una marcha para pedir justicia por el feminicidio, que ella le contó cómo era su relación con Erika Guadalupe Herrera.

La joven relató que visitó a la ex Miss Teen Universe Baja California en la ciudad a la que se mudó y platicaron sobre ese tema.

“Precisamente cuando yo fui a la Ciudad de México le pregunté por su perro, el golden, y me dijo que estaba con su suegra, a lo que yo ahí le pregunté de que: ‘¿Y qué onda? ¿Cómo te llevas con ella?’”, declaró a diario Frontera.

“Ella externó que no entendía por qué su suegra no la quería. Que nunca habían tenido buena relación. A ella le dolía mucho, no entendía por qué, porque Carolina era una persona a la que no le gustaban los problemas”, explicó.

Cortés señaló que, alegadamente, Flores le compartió que “su suegra no la quería y que siempre la maltrataba, que usaba malos comentarios hacia ella”.

A decir de Juliana, a diferencia de lo que ocurría con su suegra, que ahora es prófuga de la policía, Carolina “sí” mantenía un buen vínculo con su marido.

De acuerdo con Carlos Jiménez, titular de ‘C4 en Alerta’, Alejandro Sánchez habría admitido frente a las autoridades lo que pasaba entre su mamá y su cónyuge.

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“El esposo de Carolina reveló que se mudaron de Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja. La señora la acusaba de ‘separarlos’”, escribió el periodista en X (antes Twitter) el 23 de abril.

Carolina Flores “amaba” a su suegra

En conversación con ¡Siéntese Quien Pueda!, otra de las amigas de Carolina Flores detalló que la actitud de Erika Guadalupe Herrera se modificó mientras su nieto estaba en el vientre.

“Yo tengo conversaciones con Carolina en donde ella menciona que amaba a su suegra, pero desde que ella se embarazó, todo cambió”, enunció.