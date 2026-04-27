Muertes de famosos

Carolina Flores feminicidio: suegra habría usado a su perro como pretexto para visitarla y “matarla”

Juliana Cortés, quien afirma que era amiga de la modelo, indicó que posiblemente Erika Guadalupe Herrera habría utilizado como excusa al golden retriever para poder ir a ver a su nuera hasta su apartamento en la Ciudad de México, donde presuntamente le arrebató la vida.

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Por:Dayana Alvino
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Erika Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, habría usado como pretexto a una de las mascotas de la ex reina de belleza para poder visitarla y presuntamente asesinarla.

A más de una semana del homicidio de la también creadora de contenido, este sábado, su madre, Ryna Gómez, seres queridos y amistades, marcharon para exigir que se haga justicia por su homicidio.

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Ahí, Juliana Cortés, quien afirma haber sido amiga de la modelo, compartió que posiblemente la suegra de esta utilizó la excusa de llevarle de Ensenada a la Ciudad de México a su golden retriever para ir a verla.

“Lamentablemente creo que usó al perro para llegar a la Ciudad de México”, dijo en entrevista para diario Frontera.

La joven aseguró que el can “está vivo” luego del ataque a balazos presuntamente cometido por Herrera en contra de Flores, quien falleció, el pasado 15 de abril.

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Previamente, la misma Juliana habría dado un testimonio para ‘Imagen Noticias 5:30’ en el que aseveró que Carolina le “dijo” que la mascota “estaba con su suegra”, en Ensenada.

En un video publicado por dicho medio, que alegadamente muestra la última interacción de la difunta con la madre de su marido, aparentemente quedó grabado que hablaron del animalito, el cual incluso aparece ante la cámara.

Carolina: “¡No manches! ¿Se vinieron en el carro?”.
Erika: “En carro”.
Carolina: “¿Cuánto hicieron?”.
Erika: “Desde el sábado”.
Carolina: “Ah. ¿Y Luca cómo se portó?”.
Erika: “Bien, andaba como medio mareado, pero…”.
Carolina: “¿No se iba a vomitar?”.
Erika: “No, porque bajábamos para que hiciera pis y eso”.

El 23 de abril, Carlos Jiménez, titular de ‘C4 en Alerta’, indicó en X (antes Twitter) que presuntamente Herrera “sólo vino a la Ciudad de México a matar” a su nuera.

“El esposo de Carolina reveló que se mudaron de Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja. La señora la acusaba de separarlos. La semana pasada vino a visitarlos y la mató”, explicó.

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Actualmente, Erika está prófuga de la justicia pues escapó tras supuestamente cometer el delito. Autoridades la buscan por el presunto feminicidio de Flores.

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Carolina Flores presumía a Luca en redes sociales

Entre los contenidos que Carolina Flores publicaba en su cuenta de TikTok, se encontraban varios dedicados a Luca, que llegó a su vida asiendo un cachorrito, aparentemente en 2023.

En agosto de 2024, ella le celebró una fiesta por su primera ‘vuelta al sol’: “El cumpleaños de tu perrhijo no pasa desapercibido”.

Para julio de año pasado, acompañada de su marido, Alejandro Sánchez, le regalaron un pastel al llegar a sus dos años: “Te amamos”.

Al momento se desconoce bajo el cuidado de quién se encuentran tanto Luca como con el dachshund que le pertenecían a la pareja.

Carolina Flores compartía contenido de su perro Luca.
Carolina Flores compartía contenido de su perro Luca.
Imagen Carolina Flores/TikTok
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