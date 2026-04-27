Carolina Flores Gómez Carolina Flores feminicidio: ¿cuántos años pasaría en prisión su suegra si es encontrada culpable? La abogada Guadalupe Martínez explicó qué sentencia podría recibir Erika Guadalupe Herrera si las autoridades determinan que mató a su nuera. La ex reina de belleza perdió la vida a raíz de varios disparos.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

Erika Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, es actualmente la principal sospechosa del asesinato de la ex reina de belleza, ocurrido el pasado 15 de abril en la Ciudad de México.

En un video, difundido por medios como Reforma y ADN 40, se puede escuchar el momento en que presuntamente la mujer le dispara a la modelo en diversas ocasiones.

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El ataque ocurrió al interior de un apartamento en la colonia Polanco, donde la ‘influencer’ residía con su pareja, Alejandro Sánchez, quien se percató de lo sucedido, pero lo denunció ante la policía hasta el día siguiente.

Mientras aún se realizan las averiguaciones correspondientes, la Fiscalía General de Justicia capitalina obtuvo una orden de aprehensión en contra de Herrera por el presunto delito de feminicidio en agravio de Flores.

¿Cuántos años podría pasar suegra de Carolina Flores en la cárcel si la asesinó?

La mañana de este 27 de abril, la abogada Guadalupe Martínez compartió durante su participación en el programa Hoy qué sentencia podría recibir Erika Guadalupe Herrera si es declarada culpable del homicidio de Carolina Flores.

“Se está investigando por el delito de feminicidio. Una vez que se cumplan las etapas procesales, se tiene que condenar”, dijo.

“La sanción mínima que pudiera recibir es de 35 años de prisión y la máxima de 70 años”, indicó al respecto la licenciada.

Sin embargo, recalcó, si las autoridades correspondientes determinan que el hijo de la señalada, Alejandro Sánchez, cónyuge de la creadora de contenido, estuvo involucrado, el castigo podría cambiar.

“Ahora, es importante también observar […] que la omisión del marido, de ver a la esposa lesionada y no haberla auxiliado en ese momento pues hay una omisión que se tiene que investigar por parte del Ministerio Público porque puede haber tenido participación”, explicó.

“Y si participó en ese delito de feminicidio, la sanción se incrementa, se agrava el feminicidio, se incrementa una tercera parte”, argumentó.

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“Es decir, 35 años se incrementan 11 años más. Pudieran ser 46 años la mínima para los dos, madre e hijo, y la máxima pudiera ser hasta de 92 años, se incrementan 22 años”, puntualizó.

Suegra de Carolina Flores continúa prófuga de la justicia

De acuerdo con la grabación publicada, supuestamente del monitor para bebés que Carolina Flores usaba por el bien de su retoño de ocho meses, Erika Guadalupe Herrera habría salido del departamento más allá de las 11:26 a.m. de aquel miércoles, minutos después de supuestamente dispararle a su nuera.

Carlos Jiménez, periodista de ‘C4 en Alerta’, dio a conocer que ella se habría dirigido a la recámara “para recoger las mismas maletas con las que había llegado” y pedido un taxi, el cual alegadamente esperó “pacientemente” a que llegara.