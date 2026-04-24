Carolina Flores Gómez Carolina Flores asesinato: foto de su suegra, quién es prófuga de la justicia, es difundida Luego de que se dio a conocer un video donde se ve a Erika María Guadalupe Herrera Coriand presuntamente disparándole a Carolina Flores, en redes sociales y medios de comunicación se ha difundido una fotografía de la suegra de la ex reina de belleza, quien se encuentra prófuga de la justicia.



Video Revelan rostro de la suegra de Carolina Flores: la mujer está prófuga de la justicia

Carolina Flores Gómez fue hallada sin vida en un departamento de la Ciudad de México. De acuerdo con el video publicado por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, Erika María Guadalupe Herrera Coriand habría disparado en varias ocasiones contra la ex reina de belleza.

Ante los hechos ocurridos el 15 de abril y la desaparición de la suegra de Carolina Flores, tanto en redes sociales como en medios de comunicación comenzó a circular una fotografía de la presunta implicada.

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“SE BUSCA: es Erika María Guadalupe Herrera Coriand, ASESINA de Caro Flores. Le disparó en repetidas ocasiones a la ex reina de belleza de Ensenada”, escribió el periodista Antonio Nieto el 23 de abril en X.

En la imagen compartida por el periodista se le puede ver el rostro claramente a la suegra de Carolina Flores contra quien giraron una orden de aprehensión por el presunto delito de feminicidio en agravio a la joven de 27 años.

Mientras que este viernes 24 de abril, el mismo periodista informó que las autoridades ya estarían rastreando la ubicación de la mujer, contra la que “hay alerta migratoria”. Asimismo, compartió imágenes de una antigua identificación oficial.

Difunden foto de Erika María Guadalupe Herrera Coriand, presunta asesina de Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana. Imagen Antonio Nieto / X

¿Quién es Erika Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores Gómez?

Erika Guadalupe Herrera Coriand es la madre de Alejando Sánchez, esposo de Carolina Flores, con la que él procreó a un bebé.

En un documento mostrado por Alex Rodríguez, presentador de ¡Siéntese Quien Pueda!, la mujer habría tenido aspiraciones políticas, ya que figura como “Candidata a Regidora por el municipio de Ensenada”, en 2016.

Aunque se especula que tendría nexos políticos, en el portal del periodista Guillermo Ortega se detalla que “hasta ahora no existe información oficial que la vincule” con la política mexicana.

Suegra de ex reina de belleza habría tenido aspiraciones políticas. Imagen Alex Rodríguez / ¡Siéntese Quien Pueda!



“Registros administrativos señalan que una persona con nombre similar, Erika María Guadalupe Herrera Coriand, participó en 2017 como apoderada legal en trámites civiles en Ensenada, Baja California”, explicó el medio.