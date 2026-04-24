Carolina Flores Gómez

¿Quién es Erika Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores Gómez? Habría asesinado a la ex reina de belleza

Herrera, quien se encontraría prófuga de la justicia desde el 15 de abril, sería la principal sospechosa en la muerte de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza mexicana a la que le habrían quitado la vida a balazos en la Ciudad de México.

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Por:Dayana Alvino
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Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

El asesinato de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza que fue asesinada presuntamente por su suegra, Erika Guadalupe Herrera Coriand, continúa causando gran conmoción.

La tarde de este 23 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de la sospechosa, por el presunto delito de feminicidio.

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¿Quién es Erika Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores?

Erika Guadalupe Herrera Coriand es la madre de Alejando Sánchez, esposo de Carolina Flores, con la que él procreó a un bebé.

En un documento, presuntamente del gobierno de México, el nombre de la mujer, que tendría 63 años, aparece citada como “Candidata a regidora por el municipio de Ensenada”, en 2016.

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Al respecto, en el portal del periodista Guillermo Ortega se detalla que “hasta ahora no existe información oficial que la vincule con cargos públicos recientes o actividad política”.

“Registros administrativos señalan que una persona con nombre similar, Erika María Guadalupe Herrera Coriand, participó en 2017 como apoderada legal en trámites civiles en Ensenada, Baja California”, explicó el medio.

De acuerdo con Reyna Gómez, la mamá de Carolina, esta residía con su suegra y su marido en Ensenada, Baja California. En diciembre de 2025, la pareja se mudó sola a la Ciudad de México.

Erika Guadalupe Herrera Coriand habría asesinado a su nuera, Carolina Flores
Erika Guadalupe Herrera Coriand habría asesinado a su nuera, Carolina Flores
Imagen Antonio Nieto/X y Gob.mx

Erika Guadalupe Herrera Coriand y Carolina Flores presuntamente tenían mala relación

En entrevista con Desiguales y ¡Siéntese Quien Pueda!, Reyna Gómez relató que Carolina Flores le contó de los conflictos que atravesaba con Erika Guadalupe Herrera Coriand mientras habitaban bajo el mismo techo.

“Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra, el clásico: ‘No le ha hecho de comer a mi hijo’. Ese tipo de cosas que eran para mí normales”, contó.

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“Sí me comentaba, cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba”, dijo. “Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”.

Una de las mejores amigas de la exMiss añadió sobre el tema que esta le platicó que “amaba a su suegra”, pero que “todo cambió” desde que se embarazó.

“Le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé”, afirmó la joven ante la cámara.

Suegra de Carolina Flores la habría asesinado

Por su parte, Carlos Jiménez, titular de ‘C4 en Alerta’, indicó en X (antes Twitter) que supuestamente Herrera “manejó por días para matar a Carolina”. Alejandro Sánchez habría acusado a su mamá del crimen ante la policía.

“El esposo de Carolina reveló que se mudaron de Ensenada a Polanco por los problemas entre su mamá y su pareja. La señora la acusaba de ‘separarlos’. La semana pasada vino a visitarlos y… la mató”, aseveró él.

En un video difundido por Reforma que mostraría el instante del ataque a Flores, presuntamente se escucha a Erika diciéndole a Alejandro, tras haber disparado el arma: “Tú eres mío y ella te robó”.

Después de supuestamente arrebatarle la vida a su nuera, ella escapó. Actualmente se encuentra prófuga y las autoridades la buscan.

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