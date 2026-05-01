Carolina Flores Gómez Asesinato de Carolina Flores: piden "pena máxima" para suegra de la ex reina de belleza Amigos de la ex reina de belleza alzaron la voz para exigir justicia por el feminicidio luego de que Erika Herrera, la presunta culpable, fue capturada.



Video Detienen a la suegra de Carolina Flores en Venezuela: así se veía en la ficha roja de la Interpol

Erika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, fue arrestada en Venezuela el pasado 29 de abril por ser su presunta asesina. Tras su detención, amigos de la ex reina de belleza están exigiendo que caiga sobre ella todo el peso de la ley.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la mujer se encuentra detenida como probable responsable del feminicidio de su nuera.

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Actualmente, se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México, donde el órgano jurisdiccional correspondiente determinará si es culpable del delito.

Piden “pena máxima” para suegra de Carolina Flores

En medio del duelo que atraviesa, Juliana Cortés, amiga de Carolina Flores, alzó la voz para hacer un llamado ante las presuntas acciones de Erika Herrera.

“Que haya justicia y que le den pena máxima por el crimen que cometió, ¿verdad? Una condena firme”, dijo en entrevista para N+ Foro este 1 de mayo.

“Obviamente, que agoten todas las líneas de investigación”, indicó, refiriéndose al proceder de las autoridades a cargo del caso.

Al momento, los familiares de la difunta modelo de 27 años no se han pronunciado sobre la aprehensión de la señalada.

Sin embargo, el periodista Nacho Lozano, de ‘Noticias con Nacho Lozano’, afirmó este 30 de abril que contactaron al abogado de Reyna Gómez, mamá de la ‘influencer’.

“Nos informó que se encuentran en coordinación con el consulado estadounidense ya que Carolina nació en San Diego, California”, aseveró.

“Aseguró que, hasta donde saben, Alejandro, la pareja de Carolina, está en la Ciudad de México con el bebé de ocho meses, hijo de ambos”, agregó.

Suegra de Carolina Flores habría reconocido ataque

El mismo comunicador dio a conocer que la creadora de contenido venezolana ‘La parcera Jostin’ “ha filtrado presuntas cartas que tenía” Erika Herrera al instante de su captura.

En un supuesto escrito de ella dirigido a su hijo, Alejandro Sánchez, la señora afirma que tuvo una plática con Carolina Flores en la que le dijo cosas que no le agradaron.

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“Le pregunté qué daño hacía que lo viera [al bebé] en fotos o por qué ni siquiera en videollamadas, y dijo que como estábamos lejos que eso lo hacía su hijo, y así quería criarlo y entonces pasó lo que pasó”, se lee en la imagen difundida en el informativo de Nacho Lozano.

“Espero no haberla lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego volverme con Luca, y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos”, continúa el texto.