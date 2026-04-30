Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores se resistió al arresto y negó haber asesinado a Carolina Flores, reportan Erika María Guadalupe Herrera aseguró a los agentes venezolanos que “no tenían autoridad” para detenerla y negó haber asesinado a su nuera, según nuevos reportes.

Video Detienen a la suegra de Carolina Flores en Venezuela: así se veía en la ficha roja de la Interpol

Erika María Guadalupe Herrera, suegra y presunta asesina de la ex reina de belleza Carolina Flores, se resistió a ser arrestada, reporta N+ Foro.

Luego de que, la noche de este 29 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informara que la señalada fue aprehendida en Venezuela, más detalles han salido a la luz.

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Revelan detalles del arresto de la suegra de Carolina Flores

La mañana de este 30 de abril, Norberto Mazza, corresponsal en Caracas para N+ Foro, compartió los pormenores de la detención, de acuerdo con su investigación.

“La señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela, vía Panamá, el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato de su [nuera], la ex Miss Baja California”, indicó.

El periodista recordó que el hijo de la mujer de 63 años, Alejandro Sánchez, “demoró un día” en denunciar ante las autoridades mexicanas el homicidio de su esposa, Carolina Flores, lo que permitió su escape.

En cuanto a la causa legal por la que Herrera fue capturada, él puntualizó que, al menos en un inicio, no tuvo que ver con el ataque a la modelo.

“Se le detuvo por desacato a la autoridad, pero, nos dicen nuestras fuentes muy bien informadas, que eso fue sólo un pretexto para detenerla mientras esperaban la alerta roja emitida por las autoridades de INTERPOL emitida desde la Ciudad de México”, explicó.

Sobre cómo habría sucedido el aseguramiento, detalló que la Fiscalía notificó por medio de contactos en la agencia internacional al gobierno venezolano que Erika “posiblemente podría entrar” a su territorio.

“Que les urgía, por lo menos detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera”, contó.

“Esto hizo que en un altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo que, ´¿Por qué?’, que ‘estaba en otro país’, que ‘no tenían autoridad como para detenerla por un delito que no había cometido’, incluso lo negó”, agregó.

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Debido a la actitud que Herrera alegadamente tomó, “la autoridad venezolana la detuviera por desacato a la autoridad”, una figura que se utiliza muy comúnmente en los arrestos “callejeros” y que permite “tener hasta 48 horas detenida a la persona”.

“En esas 48 horas llegaron precisamente informaciones oficiales de la tarjeta roja de INTERPOL que los autorizan a actuar y a detenerla por la presunción de homicidio”, precisó.

Suegra de Carolina Flores está esperando ser extraditada

A decir de Norberto Mazza, actualmente Erika María Guadalupe Herrera “está detenida en las dependencias de la INTERPOL”, en Caracas.

“Esperando que los trámites diplomáticos se hagan efectivos, es decir, que se reciba toda la información oficial para proceder a su extradición por las vías legales”, manifestó.