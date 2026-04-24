Carolina Flores Gómez Carolina Flores y su suegra no habrían discutido en su última conversación: esto se dijeron, según reportes Presuntamente, la modelo cruzó palabras con Erika Herrera, mamá de su esposo, minutos antes de que esta le dispara, ocasionándole la muerte.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La ex reina de belleza Carolina Flores supuestamente sostuvo su última interacción en vida con su suegra, Erika Guadalupe Herrera, señalada como su presunta asesina.

La noche del 22 de abril, diario Reforma publicó un video que, afirman, “muestra el momento” en que la modelo sería atacada por la mamá de su esposo, Alejandro Sánchez.

PUBLICIDAD

En dicho clip, del miércoles 15, aparentemente Herrera es cuestionada por su hijo sobre qué hizo luego de que aparentemente le disparara a su nuera.

“Me hizo enojar […] Tú eres mío y ella te robó”, cita el medio a la mujer en un ‘post’ de su cuenta oficial de Instagram.

La última conversación de Carolina Flores y su suegra

La mañana de este 24 de abril, Nuria Gil, de ‘Imagen Noticias 5:30’, reportó que Erika Herrera “justificó que le había disparado” a Carolina Flores porque “la hizo enojar”.

“Pero en la última conversación que ambas tuvieron, no hubo ninguna discusión”, indicó al respecto la presentadora.

En la emisión se presentó el ya mencionado video, pero subtitulado con las presuntas palabras que supuestamente ellas habrían compartido.

Según se puntualizó, ellas “hablaban del viaje” que Herrera hizo desde Ensenada hasta la Ciudad de México, donde la modelo vivía con su marido, Alejandro Sánchez.

Carolina: “¿No manches, se vinieron en carro?”.

Erika: “En carro”.

Carolina: “¿Cuánto hicieron?”.

Erika: “Desde el sábado”

Carolina: “Ah. ¿Y León cómo se portó?”.

Erika: “¡Bien! Andaba como medio mareado, pero…”.

Carolina: “¿No se iba a vomitar?”.

Erika: “No, porque bajamos a que hiciera del baño…”.

Carolina: “Hace poquito mataron a alguien por aquí”.

Su charla se interrumpe por unos segundos, Herrera se dirige a la sala “y le pide un favor a Carolina mientras mantiene en todo momento la mano dentro del bolsillo de su pantalón”, se reseña en el noticiero.

PUBLICIDAD

“¿No me puedes regalar una botellita de agua?”, le habría dicho la señora a su nuera, quien le respondió que sí y, acto seguido, se dirigió “a lo que parece ser una pequeña bodega”.

La ex Miss, se describe, “intenta tomar algo del interior”, pero Herrera le hace un comentario, por lo que, entonces, “se dirige a la cocina”.

“Su suegra la sigue y, segundos después, se escuchan los disparos”, se relata. “Tras el crimen, Erika salió del departamento con maletas, con rumbo desconocido”.

Esta fue la última conversación entre #CarolinaFlores, exreina de belleza de Baja California, y su suegra #ErikaMaría, momentos antes de que fuera asesinada a balazos. Una plática que contradice la versión de que el crimen fue provocado por un enojo repentino. #NoticiasImagen pic.twitter.com/6WivCpOKVi — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 24, 2026

Suegra de Carolina Flores no la habría matado por “una discusión”

En entrevista con el informativo, una joven identificada como Juliana, supuesta amiga de Carolina Flores, aseveró que Erika Herrera tenía bajo su cuidado, en Ensenada, al golden retriever de su nuera y que lo “llevó” con ella hasta la capital.

Ante lo ocurrido, la chica expresó: “Sí queremos presionar al gobierno para que se emitan las alertas necesarias para encontrar a la mujer”.

“Y sí, sobre todo, pues hacer más hincapié en que no fue ninguna discusión”, señaló, refiriéndose a la posible explicación que pudiera dar la presunta responsable del homicidio.