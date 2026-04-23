Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores habría dicho esto a su hijo tras presuntamente asesinarla: “Ella te robó” El video difundido por el diario Reforma, que presuntamente muestra el instante del crimen, permite escuchar lo que la suegra de Carolina Flores habría dicho tras dispararle.



Video Mamá de fallecida ex reina de belleza rompe en llanto y pide a la suegra que se entregue

Erika Guadalupe Herrera Coriant, señalada como la supuesta asesina de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, habría realizado una afirmación a su hijo tras presuntamente cometer el crimen.

La noche de este 22 de abril, el periódico Reforma difundió un video que, afirma, “muestra el momento” en que la modelo es atacada por su suegra.

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En el clip, aparentemente de una cámara al interior del apartamento de la joven de 27 años, se puede ver a quien sería Flores entrando a una habitación.

Segundos después, Erika ingresa a la misma recámara. Entonces, se escuchan varios disparos y un grito de mujer.

Suegra de Carolina Flores habría hecho reveladora afirmación a su hijo tras cometer presunto crimen

La grabación publicada igualmente permite observar que, luego de unos instantes, presuntamente Erika Herrera sale del dormitorio.

De acuerdo con el mencionado diario mexicano, en su cuenta de Instagram, entre la pareja de Carolina Flores, Alejandro Sánchez, y su mamá se dio una charla cuando él se dio cuenta de lo sucedido.

En el audiovisual se revela que el hombre, alegadamente el “esposo” de la creadora de contenido, le pregunta a quien sería su madre: “¿Qué hiciste, loca?”.

“Me hizo enojar […] Tú eres mío y ella te robó”, cita el medio en un ‘post’ de la red social que Erika le contestó.

Suegra de Carolina Flores habría pronunciado unas palabras tras presuntamente asesinarla. Imagen Reforma

Investigan feminicidio de Carolina Flores

El 21 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que los hechos sucedieron el pasado miércoles 15.

La dependencia añadió que, a raíz de la denuncia presentada el jueves 16, iniciaron una averiguación “bajo el protocolo de feminicidio”.

“Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, escribieron en un mensaje de X (antes Twitter).

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Por su parte, Reyna Gómez, mamá de Carolina Flores, aseveró, en entrevista con la presentadora Karely Ruíz, que su yerno habría informado a las autoridades acerca del delito hasta el día siguiente “porque él se preocupó por el bebé”.