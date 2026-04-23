Carolina Flores Gómez Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada, dejó huérfano a su bebé, ¿qué podría pasar con él tras crimen? La joven exreina de belleza se convirtió en mamá hace solo 8 meses. Ahora, tras ser asesinada presuntamente por su suegra, el destino de su retoño es incierto debido a que su pareja, Alejandro Sánchez, podría ser investigado por la policía.



Video Fallecida ex reina de belleza deja huérfano a bebé de 8 meses tras presunto crimen de su suegra

Carolina Flores, ex reina de belleza que presuntamente fue asesinada por su suegra, Erika Guadalupe Herrera Coriant, dejó huérfano a su bebé de tan sólo 8 meses, fruto de su relación con Alejandro Sánchez.

¿Cuál será el destino del bebé de Carolina Flores?

PUBLICIDAD

Tras el homicidio de Carolina Flores las autoridades mexicanas se encuentran investigando “bajo el protocolo de feminicidio”, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte, La Jornada reportó que en el expediente del caso consta que Alejandro Sánchez declaró a agentes de la Policía de Investigación que fue su mamá, Erika Guadalupe Herrera Coriant, quien presuntamente le arrebató la vida a su esposa.

Sin embargo, el diario detalla que “fuentes ministeriales” señalan que supuestamente él “ha caído en inconsistencias, por lo que aún no descartan que pudiera estar relacionado” con el delito. Si es arrestado, se desconoce quién quedará a cargo de su bebecito.

En entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda!, trasmitida este 22 de abril, la mamá de la modelo, Reyna Gómez, dio a entender que actualmente su nieto seguiría bajo el cuidado de su yerno, Alejandro Sánchez.

“Yo le pregunté a él que si quería que yo cuidara al niño. Me dijo que no”, aseguró, aunque sin especificar en qué fecha hablaron de eso.

Ella afirmó que él le argumentó que, en conversaciones con Carolina, esta le llegó a pedir que, si le pasaba algo, no le entregara su retoño a ninguna de sus madres.

Posteriormente, en Desiguales, Reyna afirmó que, pese a lo sucedido, “sí” tiene contacto con Alejandro “todos los días”.

Carolina Flores presumía a su bebé en redes sociales

En agosto de 2025, Carolina Flores publicó en su cuenta de TikTok el primer video centrado en su etapa como mamá.

En el clip, recopiló el momento en el que supo que estaba embarazada, varios instantes a lo largo de los meses, que demostraban el crecimiento de su pancita, y, finalmente, el nacimiento de la criaturita.

PUBLICIDAD

“Lo más bonito que me ha pasado”, escribió en la descripción del material, que comentaron con felicitaciones sus amistades.

A inicios de este mes de abril, ella subió a la plataforma una ‘selfie’ en la que aparecen su pareja y su primogénito.

También colgó una fotografía que se tomó frente al espejo, en un baño, en la que sostiene a su pequeñito, al que le cubrió el rostro con un emoji de corazón.

Carolina Flores mostraba con sigilo a su bebé en redes sociales. Imagen Carolina Flores/TikTok

Días más tarde, el sábado 4, difundió una grabación junto a ellos. Los tres, aparentemente, estaban en un parque.

Finalmente, el martes 7, Carolina ´posteó’ un tiktok que la muestra acostada en la cama con el nene y anotó para acompañarlo: “Tú qué vas a saber de amor si nunca te subieron los piecitos así”.