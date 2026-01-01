Daniella Álvarez

Daniella Álvarez cuenta la verdad sobre su ruptura con famoso actor: “Fui yo quien me equivoqué”

La modelo se sinceró sobre el fin de su noviazgo con un famoso actor de origen español. Daniella Álvarez describió aquella relación como una de las más importantes de su vida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Daniella Álvarez y su hermano “en peligro de muerte”: sobreviven a terrorífico hecho en África

Entre lágrimas, Daniella Álvarez contó la verdad sobre su ruptura con un famoso actor de origen español, con quien terminó luego de sufrir la amputación de su pierna.

En una sincera entrevista, la exparticipante de Miss Universo Colombia aclaró los motivos que la llevaron a dar por terminada esa relación, misma que describió como una de las más importantes de su vida.

PUBLICIDAD

Más sobre Daniella Álvarez

Daniella Álvarez y su hermano “en peligro de muerte”: sobreviven a terrorífico hecho en África
0:54

Daniella Álvarez y su hermano “en peligro de muerte”: sobreviven a terrorífico hecho en África

Univision Famosos
¿Daniela Álvarez tuvo cáncer antes de que le amputaran la pierna? La modelo hace confesión
1:03

¿Daniela Álvarez tuvo cáncer antes de que le amputaran la pierna? La modelo hace confesión

Univision Famosos
¡Vuelven! Daniel Arenas y Daniella Álvarez reaparecen tras rumores de separación y así se dejan ver
0:56

¡Vuelven! Daniel Arenas y Daniella Álvarez reaparecen tras rumores de separación y así se dejan ver

Univision Famosos
Daniella Álvarez regresa a las pasarelas tras sufrir amputación y da muestra de empoderamiento
2 mins

Daniella Álvarez regresa a las pasarelas tras sufrir amputación y da muestra de empoderamiento

Univision Famosos
Daniella Álvarez está de luto ante la muerte de su querida compañera: "Tenías 3 meses de nacida"
2 mins

Daniella Álvarez está de luto ante la muerte de su querida compañera: "Tenías 3 meses de nacida"

Univision Famosos
Daniel Arenas conquista el corazón de Daniella Álvarez: le dio esta sorpresa por la mañana
1:17

Daniel Arenas conquista el corazón de Daniella Álvarez: le dio esta sorpresa por la mañana

Univision Famosos
Con romántico beso, Daniella Álvarez y Daniel Arenas dejan atrás rumores de separación
2 mins

Con romántico beso, Daniella Álvarez y Daniel Arenas dejan atrás rumores de separación

Univision Famosos
Daniella Álvarez hace realidad su sueño y el aplauso de Daniel Arenas sigue ausente
3 mins

Daniella Álvarez hace realidad su sueño y el aplauso de Daniel Arenas sigue ausente

Univision Famosos
Daniella Álvarez cumplió un sueño que parecía imposible: los médicos le dijeron que no lo lograría
1:37

Daniella Álvarez cumplió un sueño que parecía imposible: los médicos le dijeron que no lo lograría

Univision Famosos
A tres años de perder su pierna, Daniella Álvarez revela lo que realmente le salvó la vida
1:34

A tres años de perder su pierna, Daniella Álvarez revela lo que realmente le salvó la vida

Univision Famosos

“Me causa mucho sentimiento”, dijo a la dermatóloga, Carolina Martínez, tratando de contener el llanto en octubre de 2025. “Me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba”.

Sin dejar cabos sueltos, Daniella Álvarez aclaró: “Te hablo de Lenard Vanderaa. Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue a Mallorca, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó”.

La modelo reconoció que el actor de la telenovela 'Amor Amargo' no solo no la abandonó sino que, a pesar de todo, siempre fue “incondicional” para ella.

“Nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando”, explicó y reveló que, ante esa situación, buscó a su expareja para pedirle perdón.

“Eso me dejó un gran aprendizaje. Para mí, tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que me había equivocado y porque había perdido a un ser humano muy bueno, y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida”, admitió.

“Sin todo ese amor que me dio, con esos ojos de amor que me miraba a pesar de mis circunstancias, para mí no hubiera sido tan fácil. Él sabe que lo admiro y lo respetaré por siempre", sentenció.

Relacionados:
Daniella ÁlvarezFamososruptura amorosa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX