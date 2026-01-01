Daniella Álvarez Daniella Álvarez cuenta la verdad sobre su ruptura con famoso actor: “Fui yo quien me equivoqué” La modelo se sinceró sobre el fin de su noviazgo con un famoso actor de origen español. Daniella Álvarez describió aquella relación como una de las más importantes de su vida.



Entre lágrimas, Daniella Álvarez contó la verdad sobre su ruptura con un famoso actor de origen español, con quien terminó luego de sufrir la amputación de su pierna.

En una sincera entrevista, la exparticipante de Miss Universo Colombia aclaró los motivos que la llevaron a dar por terminada esa relación, misma que describió como una de las más importantes de su vida.

“Me causa mucho sentimiento”, dijo a la dermatóloga, Carolina Martínez, tratando de contener el llanto en octubre de 2025. “Me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba”.

Sin dejar cabos sueltos, Daniella Álvarez aclaró: “Te hablo de Lenard Vanderaa. Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue a Mallorca, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó”.

La modelo reconoció que el actor de la telenovela 'Amor Amargo' no solo no la abandonó sino que, a pesar de todo, siempre fue “incondicional” para ella.

“Nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando”, explicó y reveló que, ante esa situación, buscó a su expareja para pedirle perdón.

“Eso me dejó un gran aprendizaje. Para mí, tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que me había equivocado y porque había perdido a un ser humano muy bueno, y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida”, admitió.