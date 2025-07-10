Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe

Video “¿Quién canta mejor Ángela o tú?”: la pregunta que Majo Aguilar no pudo evitar contestar

Este jueves 10 de julio se confirmó una ruptura amorosa en familia Aguilar. A través de una transmisión en vivo de TikTok, Majo Aguilar reveló que su relación con el músico Gil Cerezo había llegado a su fin luego de tres años juntos.

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito, y siempre con todo el amor del mundo, con todo el respeto que nos tenemos él y yo”, expresó.

La intérprete de ‘Cuéntame’ aseguró que la ruptura se había dado “con mucha cordialidad”, resaltado que, aunque ya no sean pareja, ella lo seguía admirando.

“Nos llevamos bien, ha sido con mucha cordialidad nuestra separación y sí, ya no estoy con Gil, pero bueno… Con todo el amor del mundo, siempre hacia él, que aparte lo admiro profundamente y pues, lo quiero mucho. Nuestra relación terminó de una forma, o sea, suena extrañó, pero terminó de una forma muy bonita”.

La pareja había adoptado a Manolo, un perrito al que quieren como hijo. Imagen Getty Images / Instagram

¿Fue por infidelidad?

Antes de hablar de su ruptura con el vocalista de Kinky en TikTok, Majo Aguilar se sinceró sobre este episodio de su vida con Blanca Martínez ‘La Chicuela’.

“La vida son ciclos, son momentos y la relación terminó. Duramos tres años y medio, ya íbamos por el cuarto, pero él es una gran persona… Fue en unos términos muy bonitos, desde el amor, por el amor y con muchísima madurez. Eso lo agradezco mucho”, mencionó el 12 de junio en ‘Al Extremo’.

Aunque la prima de Ángela Aguilar no reveló detalles sobre la ruptura, sí dejó claro que todo sucedió “desde el amor” y no por una infidelidad.

“Nada, y qué bueno que me lo preguntas, nada (de infidelidad), o sea, nuestra relación fue muy bella y ahora, incluso, que terminó, seguimos en los mejores términos, con una conversación cordial, pues ya sabes, los ajustes de cuando se termina una relación. Pero yo lo único que siento por Gil es gratitud. Vivimos un amor muy especial”, sentenció.