Bodas de famosos

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminan noviazgo tras dos años juntos, reportan

La actriz y el presentador rompieron su relación amorosa, según reportes. Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg acababan de celebrar su segundo aniversario.

Por:Elizabeth González
Video Nacho y Melany Mille se casan: los detalles de la espectacular boda campirana

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron su relación amorosa después de dos años juntos y a solo tres meses de su aniversario, reporta la Revista ¡Hola! este 28 de enero.

Carmen Villalobos desató rumores de separación con video

Las especulaciones de una ruptura amorosa entre la actriz colombiana y el presentador venezolano comenzaron después de que Villalobos participó un video de Majida Issa con el texto: "Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026, pero me llegaron refuerzos".

Después de que su compañera le hace una señal, Carmen aparece a cuadro en el clip compartido en Instagram el pasado 27 de enero.

Este miércoles, la revista ¡Hola! y People en Español reportan que Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg rompieron su romance.

Según ¡Hola Américas!, pudo confirmar que "desde hace meses" han puesto fin a su relación.

La expareja acababa de celebrar su segundo aniversario el 1 de octubre del año pasado.

Hasta la tarde de este miércoles, la pareja no se ha pronunciado.

Carmen Villalobos tuvo una relación amorosa con Sebastián Caicedo durante 14 años, de los cuales dos fueron en matrimonio.

Bodas de famososFamosos

