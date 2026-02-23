Geraldine Bazán Gabriel Soto y Geraldine Bazán son captados “abrazados”: él dice que “hay mucho cariño” Los actores fueron captados abrazados a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México luego de disfrutar de una convivencia familiar. Ante la difusión de las imágenes, Gabriel Soto rompió el silencio.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Gabriel Soto reacciona al supuesto momento cariñoso con Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán fueron captados “abrazados” a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México luego de disfrutar de una convivencia familiar por el cumpleaños de sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Las imágenes del aparente gesto amoroso fueron difundidas por Arturo Gallegos, en su canal ‘Detrás de la Nota’, en YouTube. De acuerdo con el paparazzo, las fotografías, tomadas el 15 de febrero, mostrarían a “una familia reconstruida” y serían el reflejo de una “una tarde de familia, de amor, de cariño, de abrazos, de pasarla bien y de cero rencores”.

PUBLICIDAD

Aunque en las imágenes solo se apreciaría la buena relación que tienen Gabriel Soto y Geraldine Bazán a casi 8 años de su divorcio, en su “abrazo” de despedida se notaría “un gran cariño”, según Gallegos.

“Esto fue totalmente natural. Esto es de dos personas que ya se perdonaron, que se tienen cariño y, pues no sé, podría haber una reconciliación”, dijo ante las imágenes difundidas en su canal el 21 de febrero.

La reacción de Gabriel Soto tras imágenes abrazando a Geraldine Bazán

Ante la difusión de las imágenes abrazando con aparente efusividad a Geraldine Bazán, Gabriel Soto rompió el silencio y reconoció que entre él y su exesposa “hay mucho cariño”.

“La verdad es que hay mucho cariño, siempre lo va a haber y eso lo hemos dicho siempre. Ella es la mamá de mis hijas y nos hemos unido por muchas cuestiones”, dijo a Despierta América este 23 de febrero.

El galán de telenovelas aseguró que, ante el crecimiento de sus hijas, de 17 y 12 años, tanto él como Geraldine han tenido que “tomar decisiones en muchos sentidos”, como el de festejar los cumpleaños de Elissa y Miranda al mismo tiempo.

En ese sentido, Gabriel Soto insistió en que entre él y su exesposa siempre habría “cordialidad” y “respeto” por el “bienestar” de sus dos hijas.

“Geraldine organizó un brunch para festejar a las dos, ya que Miranda está ahorita en un campamento con la escuela, entonces, decidimos festejarlas juntas, pero siempre va a haber esa buena relación, ese cariño, ese respeto, por siempre… cordialidad, respeto por siempre, por el bienestar de nuestras hijas, somos una familia y siempre lo vamos a hacer”, sentenció.