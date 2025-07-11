Laura Flores

Lalo Salazar habría regresado con ex tras romper con Laura Flores: ella sería 15 años menor

El periodista supuestamente retomó una relación pasada tras su separación de Laura Flores. El periodista y la actriz terminaron en junio luego de un breve romance.

Dayana Alvino
Video ¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde

Eduardo Salazar habría optado por retomar una relación anterior tras su polémico rompimiento con Laura Flores, a inicios del mes pasado.

Fue el pasado 9 de julio cuando la cantante anunció el final de su breve romance con el periodista, quien, afirmó, fue el que tomó la decisión de separarse.

La también actriz reveló posteriormente, a Gustavo Adolfo Infante, que no volvió a saber del presentador luego de que ella viviera un problema de salud.

Por su parte, la comunicadora Martha Figueroa reportó que el truene se habría dado porque la artista “se puso como loca” y presuntamente lo amenazó, aseveración que esta ya negó.

¿Eduardo Salazar volvió con una ex tras terminar con Laura Flores?

A semanas de lo sucedido, y en medio aún de la polémica, la titular del programa ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside, dio a conocer que Eduardo Salazar ya tendría pareja.

“¡Eso es lo que a mí me contaron, que regresó con la ex! Que había tenido una galana, tronó con ella, empezó a andar con Laura y luego regresó con la que había tronado”, relató durante una emisión.

Su colaborador, Marco Antonio Silva, agregó al respecto: “Dicen por ahí que Lalo Salazar, supuestamente, ya está de regreso otra vez con la que andaba, que se está dando otra oportunidad”.

Él puntualizó que la susodicha sería alguien “15 años más joven, por lo menos”, aunque no compartió su posible identidad.

Al momento, Salazar no ha confirmado o negado públicamente el estatus de su situación sentimental luego de distanciarse de la intérprete de ‘Te felicito’.

Laura Flores lanza canción ¿contra Eduardo Salazar?

Este 11 de julio, Laura Flores estrenó su tema ‘Hoy toca perder’, cuya letra habla justamente de un fracaso amoroso.

Entre las frases que contiene se encuentran: “Contigo yo perdía la razón, hacías vibrar mi cuerpo de pasión”; “Para ti fue un juego que aquí termina con un simple adiós”; y “Me vas a extrañar, desgraciado”.

Previamente, ella le confesó a Infante que había escrito una copla para Eduardo Salazar y adelantó que dice, entre otras cosas: “Cómo poder borrar tu imagen, cómo saber si mi rostro se borró de tu alma…”.

Aparentemente, su más reciente ‘hit’ no sería el que le inspiró Lalo; no obstante, algunos internautas consideran que este nuevo sería una ‘tiradera’ para él.

