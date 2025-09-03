Actores de Eternamente Amándonos estarían separados: se casaron hace 2 años

Julia Urbini y Francisco Pizaña, actores de la telenovela Eternamente Amándonos, estarían separados a 2 años de celebrar una discreta boda civil en la Ciudad de México.

De acuerdo con información del reportero Gabriel Cuevas, el actor presuntamente le habría sido infiel a Julia Urbini durante su participación en un reality show.

“Resulta ser que Cristina Porta y Paco Pizaña sí tuvieron un amorío dentro de este reality, más bien, fuera de ese reality (…) resulta ser que Julia va a Colombia, donde se está grabando el reality (…) y descubre que Paco le estaba siendo infiel”, dijo en el programa de YouTube, ‘Dulce y Picosito’, del 2 de septiembre.

Según el reportero, la presentadora Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, es quien habría informado a Julia Urbini sobre la supuesta infidelidad de su esposo.

Aunque Gabriel Cuevas no dio más detalles, señaló que después de este presunto episodio, los actores se habrían separado y estarían viviendo en inmuebles distintos.

“Te puedo confirmar que Julia ya no vive en el mismo lugar que con Paco”, sentenció.

Paco Pizaña admite “colapso” en su matrimonio

El 28 de agosto, Francisco Pizaña admitió durante un segmento del reality en el que participa que su matrimonio atravesaba por un “colapso” que lo tenía frustrado, luego de que sus compañeros le preguntaran si estaba “teniendo una ruptura”.

“Yo soy casado… pero veníamos arrastrando muchos lastres, muchas cosas… y de pronto, se vino un colapso que me tiene tremendamente frustrado poque no puedo hacer nada desde aquí adentro, pero no me voy a ir”, expresó el actor.

“Entendí que todo tiene ciclos, se me está colapsando el mundo y no voy a cargar ni con culpas, juicios, que no me pertenecen”, agregó y concluyó con la frase: “Para que algo empiece, algo tiene que ser destruido”.

Julia Urbini no reaccionó de manera inmediata a los rumores sobre su presunta ruptura con el actor, a quien conoció en la telenovela Caer en Tentación.

Su discreta boda

Julia Urbini y Francisco Pizaña se casaron por el civil el 11 de agosto de 2023 en la Ciudad de México tan solo ocho meses después de comprometerse en un viaje por Europa.

“Desde hace 6 años y hasta más allá del infinito… Te amo @juliaurbini”, escribió él sin dar más detalles sobre su íntimo enlace.