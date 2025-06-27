Laura Flores rompe en llanto: Lalo Salazar la “bloqueó” y la terminó tras sufrir problema de salud

Video Laura Flores habla de su ruptura con Lalo Salazar: responde a quienes la llaman "migajera"

Laura Flores rompió en llanto al hablar de su ruptura con el periodista Lalo Salazar. A punto de que se cumpla un mes del fin de su relación, la actriz se sinceró sobre la última vez que tuvo contacto con el comunicador, quien desapareció de su vida sin darle explicación alguna.

La intérprete, de 61 años, reconoció ante el periodista Gustavo Adolfo Infante que tal vez ella sí “se enamoró más” que el comunicador. Incluso, recordó que fue el equipo del noticiero Despierta y Lalo Salazar quienes dieron la noticia de su noviazgo en televisión.

“Eduardo dio muchas entrevistas ahí mismo saliendo del noticiero. Él habló con muchos periodistas y dijo cosas superbonitas. Yo también dije cosas muy bonitas porque las sentía… yo creo que los dos lo sentíamos en su momento, ¿sabes?, después las cosas fueron cambiando”, expresó en ‘De Primera Mano’ el 27 de junio.

La terminó tras sufrir un problema de salud

Laura Flores confesó que hasta la fecha no sabe por qué terminaron su relación. Sin embargo, compartió detalles del problema de salud que sufrió previo a que Lalo Salazar diera por terminado su noviazgo.

“Todavía no lo sé… No lo sé… Yo tengo un tema de que me dan a veces ataques de hipoglucemia. Se me baja el azúcar. Aparentemente no lo sabía él, más que yo, entonces, de repente me dio uno”, contó.

“Cuando te da hipoglucemia, te pones muy nervioso. Te pones muy ansioso y se te empiezan a dormir las manos y te sientes mal. Entonces, yo dije: ‘Necesito comer, necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar, lo que sea necesito comer’. Entonces, creo que lo asusté por cómo lo dije y me dice: ‘Sí, pero no me grites’”.

“Le dijo: ‘No, no quiero gritarte. No, no, perdón, ¿cómo crees que yo te voy a gritar? ¿No tengo por qué hacerlo?, perdón pero sí me sentí así, todo me daba vueltas’ y, desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue”, continúo.

La actriz de Las Hijas de la Señora García compartió que después de este episodio nunca más volvió a saber de Lalo Salazar. Laura Flores aseguró que “lo que más le dolió” de la ruptura es no haber tenido una “explicación”.

“Así como que sentí una caída libre y eso es lo que me mandó a la depresión”, dijo.

No se quería casar con Lalo Salazar

La artista también aseguró que nunca quiso casarse con Eduardo Salazar como se especuló en varios medios de comunicación. Reveló que, antes de darse su primer beso, ambos dejaron claro que no se querían casar.

“Antes de que me diera un beso, fue: ‘No me quiero casar. Yo tampoco. No, no está en nuestros planes. Ya estamos para casar a los hijos’”.

Eduardo Salazar "bloqueó" a Laura Flores

Con lágrimas en los ojos, Laura Flores insistió en que lo más difícil de la ruptura fue la falta de una explicación y el hecho de haber sido bloqueada por Lalo Salazar.

“Yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió, tampoco es que yo sea la víctima (…) allá no hay ningún villano, simple y sencillamente somos seres humanos y nos pasan cosas. A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada... No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender”, compartió y agregó que, por el momento "no" se quiere volver a enamorar y que "ahorita no" cree en el amor.