infidelidades Novio de Carmen Villalobos la habría terminado “por teléfono”: su ex “ya estaba toreando con la torera” La periodista Mandy Fridmann compartió supuestos nuevos detalles sobre cómo se habría dado la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg.



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Video Carmen Villalobos con el corazón herido tras supuesta infidelidad de Frederik: “Tantito dolor”

A Carmen Villalobos, su exnovio, Frederik Oldenburg, la habría terminado “por teléfono” y sin, supuestamente, querer reunirse con ella en República Dominicana, país en el que él estaría en ese momento.

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, el presentador venezolano habría omitido algunos datos durante su participación en el podcast de Rodner Figueroa, a quien confesó que fue él quien tomó la decisión de terminar su noviazgo con Carmen Villalobos y que “jamás” hubo una infidelidad.

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“La verdad no es esa. La verdad es que sí es cierto que él terminó la relación, se la habría terminado por teléfono, no en persona”, declaró en ‘Tal Cual Sin Filtros’ el 3 de abril.

De acuerdo con la creadora de Las Top News, la negativa del periodista deportivo a encontrarse por última vez con su exnovia habría sido porque, presuntamente, ya estaba saliendo con Marjanca, una destacada atleta, modelo y entrenadora personal eslovena.

“Ella habría querido decir: ‘¿Sabes qué? vamos a hablar’ y él dijo: ‘No, no, no, no vengas a República Dominicana, no, vamos (a hablar) por teléfono”, subrayó.

“La terminó por teléfono porque él ya, aparentemente, estaba toreando con la torera de Eslovenia”, sentenció.

¿Frederik Oldenburg se enamoró en República Dominicana?

El 16 de marzo, Mandy Fridmann reportó, en un artículo publicado en su sitio de noticias, que Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos con Marjanca Polutnik, una amiga de él que ella jamás conoció.

Sobre cómo la habría conocido, Fridmann alegó que ambos habrían coincidido en República Dominicana y su “amistad con coqueteo” habría llegado “más lejos”.