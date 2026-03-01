Influencer 'Influencers' mexicanos quedan varados en Dubái aterrorizados tras ataques a Irán: "Tengo miedo" Los ‘influencers’ Simón Ahued y Sol León quedaron atrapados en Dubái, en medio del conflicto entre Irán, Israel y EEUU. Varios misiles han alcanzado el lujoso destino turístico provocando terror y angustia entre residentes y visitantes, como los creadores de contenido.



Sigue en N+ Univision lo último sobre el conflicto en Irán aquí

Video ¿Quién es Sol León, la influencer acusada de 'robarle' su empresa a otra mujer?

'Influencers' mexicanos han documentado en horas recientes las horas de terror que han vivido atrapados en Dubái.

La ciudad ha sido blanco de algunos misiles atribuidos a Irán luego de que esa nación fuera atacada por EEUU e Israel durante este fin semana.

PUBLICIDAD

‘Influencer’ Simón Ahued teme estar en Dubái

El famoso creador de contenido Simón Ahued, quien es popular por sus contenidos sobre autos y estilo de vida, ha compartido en fotos y videos los momentos de angustia que pasa por aquella ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

" Están pasando los misiles cerca de aquí porque literalmente estamos en medio de todo el desastre", contó a cámara, "la verdad nos da mucho miedo dormirnos y no reaccionar a tiempo".

Simón Ahued está "atrapado" en Dubái y ha documentado cómo algunos misiles aparentemente caen cerca de esa ciudad. Imagen Simón Ahued/Instagram



El mexicano ha documentado varios momentos en los que las alarmas suenan en la ciudad alertando a turistas y residentes sobre los misiles.

En uno de los videos registró cómo algunos residentes del edificio en el que se encuentra salen temerosos abrazando a sus mascotas tratando de resguardarse.

"Una locura", dijo en uno de los clips mientras que en otro escribió "tengo miedo" ante las constantes notificaciones de alerta que le llegan al celular ante los ataques.

Simón Ahued documentó el momento en que una mujer salió con su mascota en brazos cuando se activó la alerta por posibles misiles en Dubái. Imagen Simón Ahued /Instagram



El 'youtuber' ha informado que su vuelo de regreso a México lo tiene programado para este lunes 2 de marzo, sin embargo, está en la zozobra pues las aerolíneas han cancelado vuelos debido a la comprometida situación del espacio aéreo en la región.

Sol León pasa momentos de terror en Dubái

La mexicana Sol León también se encuentra en esa ciudad azotada por los misiles y captó en video el momento en que aparente uno de ellos cayó cerca de Dubái.

"¡Ay, no manches!", se le escucha decir mientras con el celular apunta al cielo en el que se ve la supuesta arma caer.

La 'influencer' Sol León también ha registrado en video algunos de los presuntos misiles que han caído cerca de Dubái, sembrando terror en residentes y turistas. Imagen Sol León/Instagram



"¿Lo derrumbarían?", le pregunta a un hombre que se escucha está con ella en el lugar donde se ha estado quedando.

PUBLICIDAD

Horas antes emitió un mensaje en el que agradeció a sus fans estar "deseándole lo mejor" en estas alarmantes horas por las que atraviesa en Dubái.

De acuerdo con la agencia AP, Emirates Airlines suspendió todos los vuelos hacia y desde Dubái hasta al menos la tarde del lunes 2 de marzo.