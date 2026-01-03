Mónica Spear

Hija de la fallecida Mónica Spear reacciona a ataque de EEUU a Venezuela: esto dijo

Las primeras horas del sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos abrió fuego contra Venezuela. Ante la delicada situación, la hija de la fallecida Mónica Spear lanzó un mensaje a través de sus redes.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Bis La Médium así vaticinó la caída del régimen de Maduro días antes de ser capturado

La hija de la fallecida Mónica Spear reaccionó al ataque de Estados Unidos contra Venezuela durante la madrugada del sábado 3 de enero, en el que horas más tarde Nicolás Maduro fue capturado.

A través de sus historias de Instagram, Maya Berry Spear lanzó un mensaje de solidaridad para la comunidad Venezolana, país del que su fallecida madre era originaria.

PUBLICIDAD

Más sobre Mónica Spear

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte
0:51

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte
0:55

Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia
1:00

#ArchivoFamosos: el dramático funeral de Mónica Spear y palabras de su papá tras la tragedia

Univision Famosos
Hija de la fallecida Maya Spear aparece llorando al recordar a su mamá en viva voz
0:59

Hija de la fallecida Maya Spear aparece llorando al recordar a su mamá en viva voz

Univision Famosos
Al borde del llanto, madrastra de Maya Spear recuerda la primera vez que ella le dijo “mamá”
1:00

Al borde del llanto, madrastra de Maya Spear recuerda la primera vez que ella le dijo “mamá”

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear sorprende por cómo luce a sus 16 años, ¿se parece a ella?
0:47

Hija de la fallecida Mónica Spear sorprende por cómo luce a sus 16 años, ¿se parece a ella?

Univision Famosos
Hija de Mónica Spear celebra sus XV años: sus papás adoptivos publican fotos de su fiesta
2 mins

Hija de Mónica Spear celebra sus XV años: sus papás adoptivos publican fotos de su fiesta

Univision Famosos
Hija de la fallecida actriz Mónica Spear habla por primera vez sobre sus padres adoptivos: ¿qué ha sido de ella?
3 mins

Hija de la fallecida actriz Mónica Spear habla por primera vez sobre sus padres adoptivos: ¿qué ha sido de ella?

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear cumple 15 años y posa como una modelo profesional
2 mins

Hija de la fallecida Mónica Spear cumple 15 años y posa como una modelo profesional

Univision Famosos
¿Qué pasó con el asesino de Mónica Spear y su esposo Henry Berry?
2 mins

¿Qué pasó con el asesino de Mónica Spear y su esposo Henry Berry?

Univision Famosos

“Dios proteja a los inocentes”, expresó junto al emoji de unas manitas orando y la bandera de Venezuela.

Mientras que en una siguiente publicación, la hija de Mónica Spear lanzó una serie de recomendaciones de seguridad para la gente que se encontraba cerca de Caracas, lugar donde se encuentra la base militar venezolana y que fue atacada.

La reacción de Maya ante el ataque a Venezuela.
La reacción de Maya ante el ataque a Venezuela.
Imagen Maya Berry Spear / Instagram

La captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con Univision Noticias, el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante las primeras horas del sábado 3 de enero se trató de una operación militar extraordinaria, donde el objetivo del gobierno del presidente Donald Trump era lograr la captura de Nicolás Maduro.

Cerca de las 6 de la mañana, fuentes oficiales informaron a CBS News que Nicolás Maduro había sido capturado por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, hecho al que celebridades venezolanas reaccionaron.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump desde su cuenta de Thuth, mensaje que acompañó de una fotografía del mandatario venezolano con los ojos vendados.

Relacionados:
Mónica SpearMaya Berry SpearHijos de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX