Mónica Spear Hija de la fallecida Mónica Spear reacciona a ataque de EEUU a Venezuela: esto dijo Las primeras horas del sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos abrió fuego contra Venezuela. Ante la delicada situación, la hija de la fallecida Mónica Spear lanzó un mensaje a través de sus redes.



Video Bis La Médium así vaticinó la caída del régimen de Maduro días antes de ser capturado

La hija de la fallecida Mónica Spear reaccionó al ataque de Estados Unidos contra Venezuela durante la madrugada del sábado 3 de enero, en el que horas más tarde Nicolás Maduro fue capturado.

A través de sus historias de Instagram, Maya Berry Spear lanzó un mensaje de solidaridad para la comunidad Venezolana, país del que su fallecida madre era originaria.

PUBLICIDAD

“Dios proteja a los inocentes”, expresó junto al emoji de unas manitas orando y la bandera de Venezuela.

Mientras que en una siguiente publicación, la hija de Mónica Spear lanzó una serie de recomendaciones de seguridad para la gente que se encontraba cerca de Caracas, lugar donde se encuentra la base militar venezolana y que fue atacada.

La reacción de Maya ante el ataque a Venezuela. Imagen Maya Berry Spear / Instagram

La captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con Univision Noticias, el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante las primeras horas del sábado 3 de enero se trató de una operación militar extraordinaria, donde el objetivo del gobierno del presidente Donald Trump era lograr la captura de Nicolás Maduro.

Cerca de las 6 de la mañana, fuentes oficiales informaron a CBS News que Nicolás Maduro había sido capturado por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, hecho al que celebridades venezolanas reaccionaron.