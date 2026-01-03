Fernando Carrillo Hijo de Fernando Carrillo estaba en Venezuela al momento del ataque: revelan cómo está Milo, el hijo menor de Fernando Carrillo, se encontraba Caracas en el instante en que el gobierno de Estados Unidos abrió fuego contra Venezuela.



Milo, el hijo menor de Fernando Carrillo, estaba en Caracas en el instante en que el gobierno de Estados Unidos abrió fuego contra Venezuela durante la madrugada del sábado 3 de enero.

María Gabriela de Candido, exesposa de Fernando Carrillo, reaccionó a lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que sería “una noche dura”.

“Gracias a todos los que me han escrito. Entiendo todos los pov (puntos de vista) y opiniones, pero por ahora solo puedo pesar en mi hijo y en todos los niños”, escribió.

“Cuidado con las noticias que vean y las cosas que repostean. No se dejen manipular. Quédense en su casa. Manténganse seguros”, anotó.

El mensaje de la exesposa de Fernando Carrillo estuvo acompañado de una imagen que mostraba el amanecer. En esta misma publicación, María Gabriela externó su preocupación por su hijo Milo y, a su vez, reveló cómo se encontraba el menor.

“Milo está en Caracas en este momento. Está bien. No sé mucho más. Intento mantener el control y la calma en mi cabeza”, aseveró sin aclarar si el niño se encontraba en Venezuela junto a su papá.

La captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con Univision Noticias, el ataque de Estados Unidos a Venezuela durante las primeras horas del sábado 3 de enero se trató de una operación militar extraordinaria, donde el objetivo del gobierno del presidente Donald Trump era lograr la captura de Nicolás Maduro.

Cerca de las 6 de la mañana, fuentes oficiales informaron a CBS News que Nicolás Maduro había sido capturado por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, hecho al que celebridades venezolanas reaccionaron.

En las horas siguientes, Trump emitió un mensaje desde su cuenta de Truth, donde compartió una fotografía del mandatario venezolano con los ojos vendados.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, señaló sin dar más detalles.