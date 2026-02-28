Alejandro Sanz ¿Alejandro Sanz olvidó a Candela? Tendría relación con famosa actriz desde hace "un mes" Alejandro Sanz ya le habría dado una nueva oportunidad al amor a pocos meses de su ruptura con Candela Márquez. De acuerdo con los reportes, estaría estrenando romance con una actriz peruana.



Alejandro Sanz estaría estrenando relación a pocos meses de su ruptura con la española Candela Márquez, según reporta ¡Hola!

En medio de su gira por Latinoamérica, el cantante ha sido captado con la actriz peruana Stephanie Cayo.

Según la revista, la presunta pareja estaría "conociéndose" desde hace "un mes", por lo cual se les ha visto juntos en más de una ocasión recientemente.

Los rumores de romance comenzaron cuando se viralizaron imágenes de los famosos "tomados de la mano" durante el tour del cantante '¿Y Ahora Qué?', durante su paso por Colombia y Ecuador.

Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, reportó que una fuente cercana a Sanz le reveló que él y Stephanie tenían "un mes de relación formal" y que el artista está "muy ilusionado" con esta nueva etapa personal.

La presencia constante de Stephanie Cayo durante el tour también ha sido un elemento clave para la confirmación de su presunta relación, pues ha sido captada en las primeras filas de sus presentaciones, incluso, en el último show que Alejandro ofreció en Perú, invitó a Stephanie a subir al escenario, donde se dieron un abrazo.

El 27 de febrerola actriz reveló que estaba con el español al compartir una fotografía en Instagram donde se aprecia que están dentro de una camioneta, mientras el cantante saluda por la ventana.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Imagen Stephanie Cayo/Instagram

¿Stephanie Cayo se muda a Madrid?

Según reportes de Jordi Martin, la actriz habría adquirido una vivienda en Madrid, lo que señalaría que la relación estaría en vísperas de consolidarse.

Según lo trascendido, Cayo estaría planeando pasar largas temporadas en la capital española para estar junto al cantante.

A pesar de los rumores, ninguno de os dos ha emitido declaración sobre su presunto romance. Sin embargo, la peruana y el español se conocen desde hace años, incluso, en 2023, surgieron rumores de que habrían estado saliendo.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo es una actriz, cantante y modelo peruana de 38 años, nacida en Lima, Perú. HA incursionado en televisión, cine y teatro.

Alcanzó la fama con la telenovela juvenil 'Besos robados' y desde entonces ha desarrollado una carrera que incluye producciones en distintos países como México, donde participó en la serie de Netflix 'Club de Cuervos'.