Hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán es hospitalizada de emergencia: esto le pasó

Geraldine Bazán dio a conocer que su hija mayor Elissa Marie tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Esto se sabe sobre la salud de la joven de 17 años.

Sergio Humberto Navarro
Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, fue hospitalizada de emergencia, según detalles que compartió la propia actriz a horas de la noche de este 28 de febrero.

¿Qué le pasó a la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Primero, Geraldine Bazán publicó en Instagram una foto en la que se observó a su primogénita recostada en una camilla dentro de lo que parecía ser una sala de urgencias de un hospital.

A la joven de 17 años se le veía acongojada y con una aparente herida sangrante a un costado de una de las cejas.

Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, fue llevada a urgencias a horas de la noche de este 28 de febrero. Se podía ser una lesión en su rostro.
"Noche en urgencias", escribió la estrella de la telenovela Mi Verdad Oculta, actualmente al aire a través de Univision y por 'streaming' aquí en ViX.

Más tarde, compartió una actualización sobre su hija con una nueva foto: en ella se veía a un médico atendiendo a Elissa Marie.

Según lo que se pudo observar, el doctor al parecer estaba curando la aparente herida que la chica tenía en el rostro.

Elissa Marie fue sometida a "10 puntadas", sin enbargo, Geraldine Bazán no dio de manera inmediata mayores detalles de lo ocurrido.
" Unas 10 puntadas y el susto. ¡Gracias a todos", dijo Bazán, sin dar de manera inmediata mayores detalles de lo que le ocurrió a su hija.

Tampoco la joven ni su padre, Gabriel Soto, salieron pronto a explicar lo sucedido.

Sin embargo, y de acuerdo con las palabras de Geraldine Bazán, el asunto no habría pasado a mayores.

Video Hija mayor de Gabriel Soto sale en su defensa luego de que Irina Baeva lo acusó de "infidelidades"
