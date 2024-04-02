¿Bobby Pulido tiene romance con presentador? Lo aclara y ofrece recompensa para saber quién regó el rumor

Bobby Pulido estalló ante el rumor que se difundió en Facebook sobre que él tenía un supuesto “romance con Javier Alatorre”, periodista mexicano.

Bobby Pulido desmiente supuesto romance con Javier Alatorre

El intérprete se dijo ajeno de las falsas noticias que se hacen virales en México porque vive en Estado Unidos; sin embargo, fue su representante quien le informó sobre la polémica que se había desatado en redes sociales.

Ante el rumor, Pulido, de 52 años, aseguró que “no sé quién es Javier Alatorre” y que “me gustan las mujeres no los hombres”. Además, advirtió que actuaría conforme a la ley para que el responsable de difundir esta falsa noticia pague las consecuencias por difamación.

“Ya me enteré de que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque andaba muy aburrido. Sé que existe policía cibernética y este es un caso de difamación”, declaró en la entrevista publicada por la cadena Multimedios el pasado 1 de abril.

Bobby Pulido ofrece recompensa

El cantante de ‘Desvelado’ expresó que está dispuesto a pagar una recompensa a quien le brinde información sobre la persona detrás de la difusión del rumor porque lo piensa demandar.

“Le quiero decir que ahora va a ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él porque lo voy a demandar. No se vale, tengo esposa y 4 hijos y la verdad menos cuando están aburridos y quieren causar daño. Yo no me meto con nadie”, sentenció.

El cantante pidió apoyo a la gente para dar con el responsable y “se haga justicia”, además, busca marcar un precedente contra quienes difunden falsa información.

Bobby Pulido aclaró que este tipo de rumores no le afectan directamente a él, pero sí tienen una consecuencia en las personas que lo rodean.

“A mí no me afecta, porque sé la verdad, pero tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale. Me voy a ir con todo cueste lo que cueste y te juro se va a arrepentir”, advirtió.