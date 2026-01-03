Famosos Maduro capturado: Marjorie, Montaner, Baute y más famosos reaccionan a su detención Marjorie de Sousa, Carlos Baute, Ricardo Montaner y muchas otras celebridades parecieron permanecer en vela siguiendo los extraordinarios hechos que ocurrieron este 3 de enero, día en que EEUU confirmó la captura de Nicolás Maduro, dando una nueva esperanza a esa nación.



Varias celebridades venezolanas han reaccionado desde las primeras horas de este sábado 3 de enero tras el anuncio de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado por fuerzas estadounidenses.

Se trató de una operación militar extraordinaria que cimbraría al régimen político de esa nación del que han huido muchos venezolanos, algunos de ellos integrantes del mundo del entretenimiento.

Famosos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

La venezolana Marjorie de Sousa pareció mantenerse en vela estando al tanto de la operación militar que se llevó a cabo en Caracas.

Durante la madrugada de este sábado, en Instagram compartió imágenes de lo que ocurría en su tierra natal y escribió: "Dios, te pido por mi gente buena. Cúbrelos. Arriba mi Venezuela".

Marjorie de Sousa se encomendó por su pueblo venezolano. Imagen Marjorie de Sousa/Instagram y Mezcalent



El cantante Carlos Baute, nacido en Caracas, apareció emocionado en un video a través de sus historias: "Los venezolanos sin dormir, señores, al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones", dijo.

" Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", agregó el artista de 51 años.

Carlos Baute mandó un mensaje a sus compatriotas tras la noticia. Imagen Carlos Baute/Instagram



El actor e 'influencer' venezolano Marko también celebró los hechos al borde de la euforia y propinando algunos insultos contra el líder de su país.

" El día llegó: Trump confirmó la captura del mald…", dijo con otra serie de improperios contra Maduro.

En viaje, Marko se mantuvo al tanto y sin filtro criticó duramente a Maduro. Imagen Marko/Instagram



Ricardo Montaner emitió una encomienda durante la madrugada mientras los inusitados hechos ocurrían en su tierra.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine", escribió el cantante quien reside en EEUU.

"Que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman", pidió.

Ricardo Montaner pidió al "Señor" que se "lleve a los malos" tras ver los acontecimientos en Venezuela. Imagen Ricardo Montaner/Instagram y Mezcalent



Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ subió un video en donde con mucha emoción parecía estar incrédula a lo que medios alrededor del mundo ya reportaban.

"¡Jurénme que esto está pasando!", pidió a sus fans.

"¡Dios mío, Cristo, arriba Venezuela libre, carj…", expresó tomando con sus manos una bandera de su nación.

Carolina Sandoval estaba incrédula ante lo que estaba ocurriendo en Caracas. Imagen Carolina Sandoval/Instagram



Conforme avanzaba la mañana más celebridades venezolanas y no originarias de esa nación se sumaban a las reacciones de la noticia que sacudió a la comunidad hispana y del mundo.